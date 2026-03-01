Adrián Gómez Sánchez 01 MAR 2026 - 22:06h.

El futbolista con más minutos tras Guilherme

Alineación confirmada del Real Valladolid y la SD Huesca en la Jornada 28 de LALIGA Hypermotion

ValladolidEl Real Valladolid 1-0 SD Huesca no sólo dejó alegrías, sino también un inconveniente importante para los intereses blanquivioletas. Antes del descanso, David Torres se marchó al suelo tras ser agarrado en un saque de esquina, con tirón de brazo incluido, por parte del conjunto oscense. Esto provocó que el propio Doctor Alberto López Moreno recolocara su hombro al momento y que el central vallisoletano no pudiera seguir en el campo antes del paso por vestuarios. Habrá que ver el alcance de su lesión, pero es un jugador fundamental en el Pucela esta campaña, ya que ha jugado el 96% de los minutos, 2.426, siendo el segundo de la plantilla que más ha estado sobre el césped con la camiseta blanquivioleta, sólo por detrás del portero Guilherme Fernandes.

David Torres ha estado presente, en ropa de calle, en el entrenamiento a puerta abierta del Real Valladolid de este domingo. El central, que se ha sometido a pruebas médicas tras el percance sufrido contra el Huesca, llevaba el brazo en cabestrillo tras tener que ser sustituido en la primera parte del encuentro que acabó en victoria pucelana. Se marchó del feudo blanquivioleta en camilla y entre lágrimas. El propio club ha confirmado que sufre una luxación en el hombro izquierdo y deja en manos de lo que dictaminen las pruebas médicas el alcance de la lesión que sufre el zaguero vallisoletano.

La sesión, desarrollada a puerta abierta, ha sido de recuperación para los titulares y mucho más intensa para el resto de jugadores, como es habitual en el primer entrenamiento pospartido. El equipo descansará este lunes y volverá al trabajo este martes, ya a puerta cerrada, con sesiones matinales diarias hasta el próximo partido, que se disputará ante el Málaga CF en el Estadio de La Rosaleda el sábado a las 21.00 horas.