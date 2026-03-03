Adrián Gómez Sánchez 03 MAR 2026 - 10:07h.

ValladolidFran Escribá vuelve a ver cómo la enfermería del Real Valladolid tiene un nuevo integrante. La importante victoria (1-0) contra la SD Huesca dejó la nota negativa de la lesión de David Torres. El canterano tuvo que ser sustituido en los últimos minutos del primer tiempo por un agarrón ostensible con tirón de su brazo. Tras las pertinentes pruebas médicas, el Pucela informó de que sufre una subluxación en su hombro izquierdo.

El defensa realizará un tratamiento conservador y se descarta inicialmente que tenga que pasar por el quirófano para poder ayudar al equipo en esta recta final del campeonato. La reincorporación al grupo de Torres dependerá de su evolución y de cuánto dolor tenga en su dolorido hombro. Cabe destacar que el lateral derecho Iván Fresneda sufrió la misma lesión que la que tiene ahora mismo el central vallisoletano. Pudo jugar para ayudar al equipo en la máxima categoría del fútbol español y se operó posteriormente, en verano, cuando se cerró su fichaje por el Sporting Clube de Portugal por nueve millones de euros.

David es un jugador fundamental, ya que ha jugado el 96% de los minutos con la camiseta del Pucela esta campaña, el segundo que más tras el portero Guilherme Fernandes y ha rendido a un buen nivel. Su sustituto, en los partidos que no esté, habrá que ver cuáles juega y cuáles no, saldrá de entre Mohamed Jaouab, de perfil zurdo y con una buena actuación ante los oscenses, o Ramón Martínez, de perfil diestro y que también puede tener opciones al lado de un Pablo Tomeo que parece que puede volver a la titularidad en el centro de la zaga después de cumplir sanción por ciclo de tarjetas amarillas.

Obviamente, el escenario ideal para la entidad blanquivioleta y David Torres sería que jugara infiltrado todo lo que pueda y que el equipo se salve cuanto antes. Así tendría la opción de poder operarse ya al término de la actual temporada para volver a pleno rendimiento antes de que comience la próxima.