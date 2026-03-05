Los aficionados de Atlético y Real Sociedad tendrán que rascarse el bolsillo para viajar a La Cartuja

Primer lío con el cambio de fecha de la final de Copa del Rey: el Atlético podría llegar perjudicado ante la Real Sociedad

Los aficionados del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad que quieran acudir el próximo 18 de abril a la final de la Copa del Rey tendrán que rascarse el bolsillo. Los precios de la ciudad, tanto en transporte como sobre todo en hospedaje, se han disparado en las últimas horas ante la expectativa de que más de 50.000 hinchas de los dos clubes puedan acudir a Sevilla. Y Manu Carreño, en ElDesmarque de Cuatro, se ha mostrado muy crítico con esta situación.

"Las ciudades siempre se benefician: restauración, hoteles... Y es normal, pasa en Sevilla y en otros sitios de España y de Europa. Pero una cosa es beneficiarse y otra atracar a los aficionados, con precios auténticamente abusivos y escandalosos. Porque al final, esa avaricia acaba castigando a los aficionados", ha criticado Carreño en la introducción del programa.

Posteriormente, el presentador ha conectado en directo con Tito González desde Sevilla, quien ha explicado la situación. Ese sábado 18 de abril es sábado de preferia, "la época más cara del año", poco después también de Semana Santa. De hecho, la final se adelantó una semana para no coincidir con el sábado de Feria, lo que suponía un gran problema en cuanto a movilidad y seguridad.

Los precios de la final de la Copa del Rey, disparados

Los precios para los aficionados son como para preocuparse: al menos 800 euros en un hotel de tres estrellas y más de 1.000 euros en un hotel de cuatro estrellas para esa noche del 18 de abril.

"Si se vende, es porque no son abusivos. Hay preferia, coincide con la temporada de toros. Es la época dorada del turismo vacacional", ha defendido el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla. "Se irá regulando conforme veamos la oferta y la demanda", añadió después. Aunque esa regulación, salvo sorpresa, no será precisamente a la baja.