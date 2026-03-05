María Trigo 05 MAR 2026 - 16:44h.

El central tiene que volver a parar y se pierde la temporada

Quique Sánchez Flores acaba de llegar al Deportivo Alavés y ya se encuentra con un duro revés: Facundo Garcés tiene que volver a parar. El central argentino tendrá que seguir cumpliendo la sanción que en su día le puso la FIFA por infracciones vinculadas a falsificación documental para jugar con la selección de Malasia las eliminatorias de la Copa de Asia 2027. El futbolista recibió la cautelar a finales de enero y hoy ha visto como el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le ha comunicado que debe cumplir los 12 meses de sanción que le comunicaron en septiembre.

Una de las cosas positivas para el Alavés que tiene este asunto es que los cuatro meses que ya estuvo sin jugar Facundo Garcés son descontados y, por lo tanto, le quedan ahora mismo ocho meses sin jugar. Con este tiempo, el central estará sin poder competir hasta noviembre de 2026. Una fecha para la cual la próxima temporada ya se habrán jugado bastantes partido de LALIGA y en la que en juego la Copa del Rey.

Por lo tanto, Quique Sánchez Flores, que sí podrá contar con Facundo Garcés durante los entrenamientos, ve como para los partidos que le quedan y en los que se juega la permanencia en LALIGA EA SPORTS sólo podrá contar para el eje de la zaga con los centrales Jon Pachecho, Nahuel Tenaglia y Víctor Parada.

Comunicado oficial del Alavés

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha emitido en el día de hoy una resolución en relación con el procedimiento disciplinario que afecta al jugador Facundo Garcés, el Deportivo.

De acuerdo con la decisión comunicada, el jugador queda inhabilitado para disputar partidos oficiales durante un periodo de doce meses, computándose dentro de dicha sanción el tiempo ya cumplido. En consecuencia, la suspensión para disputar partidos comienza hoy, 5 de marzo de 2026, e incluye el periodo comprendido entre el 25 de septiembre de 2025 y el 26 de enero de 2026, durante el cual la sanción ya fue cumplida de forma efectiva.

Asimismo, conforme a lo establecido en la resolución, la sanción se limita a la participación en partidos, por lo que Facundo Garcés podrá continuar entrenando y desarrollando su actividad profesional con el club durante este periodo.

El Deportivo Alavés respeta las decisiones adoptadas por los órganos competentes y, a partir de este momento, estudiará con detalle el contenido completo de la resolución y analizará la situación.