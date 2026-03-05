Basilio García Sevilla, 05 MAR 2026 - 15:08h.

De la quinta de 2008, es natural de Isla Cristina y ha renovado recientemente hasta 2029

Quién es Nico Guillén, joya de 17 años y primer goleador de la era Almeyda

Compartir







El Sevilla FC sigue preparando el partido ante el Rayo Vallecano del próximo domingo, y este jueves se ha producido una novedad llamativa en el entrenamiento del primer equipo. Matías Almeyda ha llamado a la sesión a Francisco Javier Lociga, un jugador de edad juvenil en el que tienen depositadas muchas esperanzas todos los técnicos de la casa.

Lociga nacido en 2008 en la localidad onubense de Isla Cristina, donde comenzó a jugar al fútbol en el CD Isla Cristina y en el Punta del Caimán, hasta que fue captado por la cantera del Recreativo de Huelva, donde estuvo tres años. Desde la cantera del Decano dio el salto al Sevilla, en edad cadete para jugar su primer año en el CD Altair, equipo adscrito a la entidad nervionense.

PUEDE INTERESARTE Así fichó el Sevilla a Oso; de la reunión en Antequera al potencial para adaptarse al fútbol moderno

En el club entienden que es una de las grandes perlas de la cantera. De hecho, está destacando en el División de Honor juvenil pese a ser aún de segundo año, hasta el punto de comenzar a entrar en dinámica del primer equipo, con varios entrenamientos participando junto a sus compañeros, aunque en esta ocasión ha subido por primera vez de manera individual, por lo que empieza a entrar por el ojo de Almeyda. Suma nueve goles en 25 partidos desempeñándose entre la posición de extremo y la de mediapunta, en un juvenil del Sevilla que está acusando que la mayoría de los futbolistas de último año están adscritos al Sevilla Atlético.

PUEDE INTERESARTE Quién es Miguel Sierra, el canterano al que Almeyda hizo debutar en el derbi

Le quedaba un año y renueva hasta 2029

La confianza del club en él es evidente. De hecho, ante la salida de Alexis Ciria al Real Madrid se daban dos circunstancias que los técnicos de cantera entienden que favorecen al Sevilla. Por un lado, el extremeño dejará tres millones de euros si llega a debutar con el primer equipo madridista, por el otro, sin Ciria, Lociga tiene el camino hacia el filial y el primer equipo expedito.

PUEDE INTERESARTE La "suculenta" cantidad que ingresaría el Sevilla si Alexis Ciria debuta con el Real Madrid

Esas esperanzas se han estampado negro sobre blanco en su contrato de renovación. Tenía firmado hasta 2027 y lo ha ampliado dos años más, hasta 2029. El año que viene será de tercer año juvenil y su promoción al Sevilla Atlético es inminente.

Lociga vive en la academia del Sevilla, muy cerca de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, compartiendo habitación con Tomás Méndez, otro isleño con el que ha compartido equipo desde niño, y que ya ha sido convocado en varias ocasiones por el filial. Se está preparando el curso de entrenador que ofrece la academia sevillista, pues respira fútbol por todos lados e incluso ya ha entrado en alguna prelista de la selección española. El club piensa en un futuro esperanzador con él. De momento, Almeyda ya empieza a conocerle.