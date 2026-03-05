Pepe Jiménez Sevilla, 05 MAR 2026 - 16:00h.

"Isco Alarcón está 'emperrado' en levantar un título con el Betis"

Gareth Bale destaca la habilidad de Isco Alarcón con el balón

No es el primero y, por supuesto, no será el último en destacar a Isco Alarcón como uno de los jugadores más habilidosos en la historia reciente de nuestro fútbol. Esta vez ha sido Gareth Bale, excompañero del jugador del Betis en el Real Madrid, el que le ha destacado como uno de los más talentosos... comparándole con Zinedine Zidane.

Tras haber compartido vestuarios con verdaderos genios del balón, Gareth Bale se ha acordado de Isco Alarcón en su última entrevista y le ha señalado como el más "habilidoso" con el que ha jugado al fútbol. "En espacios abiertos puede sufrir, pero en espacios reducidos era diferente", dice el galés.

Tal es la admiración que siente por Isco Alarcón que Bale va más allá y asegura que es "lo más parecido a Zidane que he visto".

Cabe recordar que otro crack excompañero de Isco Alarcón como es Marcelo aseguró hace unos meses que "él es increíble. Ese chico es de otro mundo. Empezó su carrera en futsal y yo tengo mucho respeto por el futsal. Lo que hacía en los entrenamientos o en los partidos era algo que yo no podía entender cómo lo conseguía".

¿Cuándo volverá Isco Alarcón?

Estos halagos de Bale llegan, curiosamente, en uno de los momentos más complicados en la carrera de Isco Alarcón. El jugador del Betis continúa recuperándose de la desafortunada lesión que sufrió tras chocar contra Sofyan Amrabat y ahora sigue, con mucha prudencia, intentando recuperarse para el tramo final de la temporada.

En el Betis nadie quiere ofrecer plazos, nadie quiere arriesgarse en demasía y ni el propio futbolista se atreve a decir un fecha para volver a los terrenos de juego, pero a buen seguro que la magia, el ímpetu y el compromiso de Isco Alarcón volverán relativamente pronto al césped de La Cartuja.