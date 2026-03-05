Pepe Jiménez Sevilla, 05 MAR 2026 - 12:18h.

Diez días claves para la quinta plaza

Solo Barça y Real Madrid han perdido menos

Son muchas las críticas que puede recibir Manuel Pellegrini por sus decisiones, son muchas las voces que apuntan al chileno por diferentes puntos de su gestión, pero hay algo irrefutable con el ex del Real Madrid: la regularidad de sus equipos. El entrenador del Betis ha conseguido ser un martillo pilón y su equipo actualmente es el tercero de LALIGA que menos ha perdido.

Porque solo FC Barcelona y Real Madrid (4) han perdido menos que el Betis y el Atlético de Madrid, hasta ahora, iguala en dicho dato con el conjunto verdiblanco (5). La principal diferencia, eso sí, están en los encuentros ganados, y que estos tres han sumado más victorias -como dice la clasificación- que los de Pellegrini.

En este sentido, el Betis es el segundo equipo de LALIGA, empatado con el Celta, que más ha empatado (10) solo por detrás del Elche (11). Siempre es mejor sumar un punto que irse de vacío, pensará Pellegrini.

El 'big data' apunta a un Betis de 60 puntos

En estas, si mirásemos los datos que nos ofrece el big data, el gran ordenador apunta a un Betis de 60 puntos a final de temporada (60.2).

Con dicha cifra, el Betis repetiría los puntos que consiguió el pasado año y quedaría, siempre según el big data, quinto en la tabla, a diez puntos del Villarreal (70.1) y algo menos de tres puntos por encima del Celta (57.7).

Si siguiésemos mirando los datos que ofrece este ordenador de Driblab, el Betis tendría un 62.4% de posibilidades de acceder como quinto clasificado a la Champions League -si finalmente la quinta plaza da acceso a la máxima competición europea-, dejando al equipo de Manuel Pellegrini y a su envidiada regularidad en una posición privilegiada.

Aún quedan algunas jornadas para confirmar (o no) estos pronósticos, pero a estas alturas dudar de la regularidad del Betis con Pellegrini parece hasta irrisorio.