Álvaro Borrego 01 MAR 2026 - 21:45h.

El entrenador se mostró "amargadísimo" por el resultado de su equipo

El uno por uno del Betis contra el Sevilla en el derbi de La Cartuja

Compartir







Manuel Pellegrini se mostró "amargadísimo" por la oportunidad que perdió su equipo frente al eterno rival. El entrenador del Real Betis fue muy cuestionado por el manejo del partido, usando solo dos cambios, y se mostró muy insatisfecho con el rendimiento de sus jugadores, quienes "hicieron todo lo contrario" a lo que tenían preparado. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Mal sabor de boca: "Estoy amargadísimo. Sin razón alguna se cedió la iniciativa al Sevilla esperando en campo propio y prácticamente sin llegarle a portería hasta que nos empataron. Estaba el partido para rematarlo en el segundo tiempo manteniendo lo que habíamos hecho en la primera etapa".

Análisis del empate: "El sabor de boca es amargo tras un gran primer tiempo en el que tuvimos dos goles de ventaja y un segundo en el que sin ninguna razón le entregamos el balón y dimos un paso atrás. Estaba el partido para seguir igual y rematar. Inconscientemente con el 2-0 no nos estaban haciendo daño y se quiso mantener el resultado echándonos atrás, pero era un rival poderoso en lo físico".

Por qué hizo solo dos sustituciones: "Hicimos cambios porque el equipo no estaba funcionando, por eso sacamos a otro pivote cerca de los centrales. Cucho salía de una lesión, no creo que con los cambios empeoráramos, ya estaban ellos mejor. Nos fuimos echando cada vez más atrás y le cedimos la iniciativa".

¿Qué buscaba con los cambios? "Tras el 2-1 hicimos cambios porque el equipo no estaba funcionando. Colocamos a dos por el medio para ayudar ante sus dos centrales. Una cosa es lo que uno quiere hacer y otro lo que resulta. El Sevilla estuvo mejor en el segundo tiempo. Inconscientemente nos echamos para atrás. Nos fuimos echando cada vez más atrás y les entregamos el balón".

Descontento por no ganar: "Todos estamos tan frustrados como están los hinchas por este resultado ante el máximo rival y por haber tenido el triunfo cerca. Desgraciadamente nos duele a todos muchos el resultado".

Exceso de confianza en el equipo: "En la primera parte tuvimos más recuperaciones y ganábamos los duelos y todo cambió en el segundo tiempo esperando que ellos se equivocaran. No estaban produciendo grandes ocasiones de gol hasta el 2-1, pero sí tenían ellos el control. Estando 2-0 arriba, inconscientemente se quiso mantener el marcador echándonos atrás, pero no era la manera de contenerlo porque es un equipo poderoso físicamente y empezamos a jugar demasiado en campo nuestro".