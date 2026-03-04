El conflicto en Oriente Medio podría provocar un terremoto también en el mundo futbolístico

El conflicto en Oriente Medio podría provocar una desbandada de jugadores de sus principales ligas. Países como Arabia Saudí o Qatar, que cuentan con campeonatos de cierto renombre y varios futbolistas de primer nivel, están en vilo y a la espera de acontecimientos, pendientes en otras cosas de una Finalíssima que se debía disputar en Lusail, pero que finalmente cambiará de estadio. Mientras tanto, se empieza a especular también con posible salidas en las próximas semanas si la guerra termina de estallar.

Jugadores más valiosos de Arabia Saudí

Tras una inversión millonaria en los últimos años, la Liga de Arabia Saudí es la más valiosa en cuanto a nivel futbolístico y colectivo. Allí se encuentran futbolistas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Joao Félix, En Nesyri o Fekir, entre muchos otros.

Según Transfermarkt, el jugador más valioso de la liga árabe es Mateo Retegui, quien milita en el Al-Qadsiah. También hay otros futbolistas que superan los 20 millones de valor de mercado como Darwin Núñez, Enzo Millot, Theo Hernández, Moussa Diaby, Rúben Neves, Galeno, Coman, Malcom o Marcos Leonardo, algunos con mucha relación con el fútbol español. Este último, de hecho, estuvo a un paso del Atlético de Madrid en el mercado de enero.

Las posibles salidas en Qatar, Irak o Irán

En Qatar, el nivel futbolístico ya es algo menor pese a que también se realizaron grandes inversiones económicas, sobre todo con motivo del Mundial. Algunos de los futbolistas más valiosos del campeonato son Verratti, Claudinho, Soumaré, Mitrovic o Piatek. También hay jugadores de nacionalidad española como Luis Alberto, David García, Rafa Mujica, Cristo o Álvaro Djaló, cedido por el Athletic.

En Irán también juegan Munir y Antonio Adán, dos viejos conocidos del fútbol español, mientras que en el campeonato de Irak es difícil destacar jugadores de cierto nivel individual y no hay ningún español, al igual que sucede en Israel.