Celia Pérez 04 MAR 2026 - 12:29h.

Balde y Koundé se suman a la enfermería culé

Marc Bernal, el orgullo culé: de su calvario tras romperse el cruzado a liderar al Barça con un doblete

Compartir







A pesar del esfuerzo del Barcelona por remontar la eliminatoria de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, los de Hansi Flick se despidieron de la competición para centrar ahora la vista en dos objetivos no menos importantes: seguir en lo más alto de LALIGA y continuar avanzando en Champions League. En tramo clave de la temporada, el técnico alemán deberá encarar el próximo martes el partido de ida de octavos frente al Newcastle y deberá hacerlo muy pendiente de la enfermería culé.

Y es que el partido de este martes dejó dos nuevos lesionados en el conjunto azulgrana: Koundé y Balde. Ambos futbolistas tuvieron que abandonar el partido por problemas físicos. El primero fue Koundé a los pocos minutos de comenzar al sentir una molestia en los isquios y poco después fue Balde, que había entrado para suplirlo.

Dos nuevas contratiempos que azotan al cuadro culé y que provocó la desesperación de Hansi Flick en rueda de prensa. "Tenemos dos lesiones más y no estoy contento. Hay que hablar. Porque con Frenkie tenemos a tres. Hay que hablar con el equipo médico, con el staff para evitar que en una semana se lesionen tres futbolistas", señaló.

PUEDE INTERESARTE Lamine Yamal y su imagen nada más acabar el partido de la que todo el mundo habla

Koundé y Balde se suman a la enfermería culé

Ahora bien, con el partido de ida contra el Newcastle a la vuelta de la esquina: ¿cómo encara el técnico alemán un tramo tan importante de la temporada? En principio, respecto a Koundé y Balde hay que esperar a las pruebas médicas, pero Mundo Deportivo ya avanza que no estarán hasta después del parón y eso significa que se pierde Athletic, Sevilla y Rayo en LALIGA y Newcastle en Champions.

No están siendo una semanas fáciles para Flick en cuanto a las bajas del equipo. A las ya conocidas de Gavi y Christensen, el alemán sufrió la semana pasada también las lesiones de Frenkie de Jong y Robert Lewandowski, aunque el polaco sí que debería estar recuperado para el partido de este sábado en San Mamés.