Hansi Flick buscará respuestas al gran problema del Barcelona: "Hay que hablar"

Ninguno pudo terminar el partido

El Barcelona remó contracorriente durante más de 90 minutos ante el Atlético de Madrid pero terminó ahogado en la orilla. El 3-0 de los blaugrana en un duelo de un solo color no fue suficiente para levantar el resultado de la ida y el equipo de Hansi Flick dijo adiós a la final de Copa en La Cartuja. Además, el encuentro dejó dos damnificados importantes en el conjunto culé. Se trata de los lesionados Koundé y Balde.

Ambos futbolistas tuvieron que abandonar el partido por problemas físicos. El primero fue Koundé a los pocos minutos de comenzar. Sintió una molestia en los isquios y tuvo que frenar de inmediato tirándose al suelo para que el partido se parara. Poco después, Balde entró para suplirlo. El colmo de la mala suerte se cebaría con el Barça en el segundo tiempo.

Y es que el propio Balde, pese a entrar desde el banquillo, tampoco pudo terminar el partido. En el segundo tiempo notó un pinchazo que le obligó a parar. Tras unos segundos consultándolo con sus compañeros y el cuerpo técnico sobre la marcha solicitó el cambio. A la espera de más pruebas, la situación no pinta bien para ninguno de los dos.

El posible tiempo de baja de Koundé y Balde

Durante el programa El Partidazo de Cope, Helena Condis desveló cuál era el estado físico actual de ambos futbolistas y, a la espera de más pruebas, qué próximos partidos del Barcelona podrían perderse en el momento clave de la temporada.

"Ambas son lesiones musculares en los isquios. Mañana habrá más pruebas, aunque el que está un poco más grave es Balde. No se espera que estén para la eliminatoria del Newcastle, tampoco los tres partidos siguientes en Liga. La previsión que hacen hoy, a la espera de más pruebas es que vuelvan después".