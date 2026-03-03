Álvaro Borrego 03 MAR 2026 - 21:47h.

El marroquí habló con Isco tras conocer que pasaría por quirófano

Sofyan Amrabat, dolido por las críticas: "No fue agradable que la gente dudara de mi compromiso"

Compartir







El regreso de Isco Alarcón es toda una incógnita. Aunque hace unos días los béticos cogieron con optimismo su regreso al césped, la realidad es que sigue siendo toda una utopía poner una fecha aproximada a su regreso. Por el momento el futbolista comienza a probarse, aunque sin margen definido para su vuelta. Serán sus sensaciones las que vayan marcando los tempos y a raíz de esa mejora, si finalmente llega, podrá incrementar cargas, tocar balón y volver de manera paulatina al grupo. Las voces más optimistas señalan a los cuartos de final de la Europa League como un posible escenario para su reaparición, aunque de manera oficial nadie se atreve a valorarlo con certeza.

Ya se han cumplido tres meses desde aquel desafortunado golpe con Sofyan Amrabat, justo cuando el malagueño recién salía de su lesión anterior. Isco Alarcón se expuso a un tratamiento conservador, pero las molestias nunca remitieron y se vio obligado a pasar por quirófano. Aquella noche contra el Utrecht, el ex del Real Madrid intentaba controlar un balón sin ver que llegaba de cara el marroquí, quien a la hora de disparar le propinó un fortísimo golpe a su compañero.

Ahora, ya con Sofyan Amrabat a punto de volver al grupo, el propio centrocampista magrebí ha explicado lo mucho que sintió aquel percance. Nada más conocer la gravedad de la lesión de su compañero le escribió un mensaje a Isco Alarcón, quien le respondió con un vaticinio optimista. El malagueño esperaba estar "pronto" sobre el césped, aunque por el momento no haya fecha definida para su regreso.

"Por supuesto. Rezo todos los días por él. Creo que para los dos fue un momento de mierda. Mantuve contacto con él y por supuesto, después su operación, estando yo en la Copa África, le envié un mensaje y le dije que estaba deseando estar con él de nuevo en el campo. Me dijo que pronto estaríamos juntos en el campo, así que espero que también para él sea muy pronto", explicaba Amrabat en su entrevista para los medios del club, mostrando su deseo de volver a coincidir con él antes de este tramo final de temporada.

Isco Alarcón, "mejor", pero sin fecha de vuelta

Justo en la antesala del derbi, Isco Alarcón reaparecía ante los medios. Cuestionado sobre su estado físico, el jugador reconocía estar algo mejor y desea con todas sus fuerzas estar de vuelta lo antes posible. "Esperemos, esperemos", argumentaba el futbolista andaluz. Sobre el mediapunta habló uno de los compañeros con el que mejor se entendía dentro del campo. Cucho Hernández reconoce que el malagueño está en "una situación jodida" y aunque todos quieren su vuelta, el deseo generalizado es que no ocurra nada prematuro y que lo haga en plenitud de condiciones.

"Es una situación jodida. Mi pensamiento propio es que se recupere bien. No deberíamos meterle prisa. Lo necesitamos al 100% y no al 80%. Ya está empezando a tocar campo, deberíamos darle a su ritmo. Se merece ir a su ritmo, que lo esperemos el tiempo que tengamos que esperarlo y que vuelva al cien por cien, porque tenerlo en el campo es una diferencia enorme", reconocía en su entrevista para ElDesmarque.

Hace unos días era el propio Pellegrini quien reconocía que el jugador atraviesa un momento delicado, aunque confía en su fortaleza mental para estar de vuelta cuanto antes: "Con la madurez que tiene, creo que va a estar en el campo lo antes posible, trabaja muy fuerte y el equipo lo necesita mucho”. Pese a su experiencia, "le veo con la misma ambición y exigencia que cuando comenzó, es un ejemplo para los jóvenes", expresaba en su entrevista para Radio Marca.