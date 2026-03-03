Álvaro Borrego 03 MAR 2026 - 21:29h.

Sofyan Amrabat, operado el pasado 27 de enero de una lesión en el tobillo derecho, ha reaparecido este martes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para reincorporarse a la disciplina verdiblanca tras convalecer durante seis semanas en los Países Bajos. El centrocampista ha realizado trabajo específico junto a los readaptadores del Real Betis, aunque por el momento no toca balón y sigue al margen del grupo. Tras someterse a una artrocospia en Ámsterdam que consistió en una limpieza articular del tobillo afectado, el centrocampista bético, de 29 años y cedido esta temporada por el Fenerbahçe turco, declaró que por el momento su trabajo consistirá en "sólo correr".

"Estoy mejor y espero volver a jugar pronto para ayudar al equipo", manifestó este lunes a los periodistas a su llegada al aeropuerto sevillano de San Pablo. Como recogen las imágenes facilitadas por el club, Sofyan Amrabat ha intensificado sus esfuerzos, corre con aparente normalidad y progresivamente, en los próximos días, hará trabajo de campo. Si todo va según lo previsto, durante la próxima semana podría reincorporarse de manera paulatina al grupo.

En una entrevista para el club, Sofyan Amrabat ha mostrado sus sensaciones: "Echaba de menos estar aquí, ver a toda la gente del Betis. Estoy muy contento y el entrenamiento ha ido muy bien. Han sido momentos difíciles porque, por supuesto, quiero jugar y ayudar al equipo. Vi los partidos, pero a veces la vida no siempre es como te gustaría o como esperas. Me ha enseñado a ser paciente. He trabajado duro las dos últimas semanas, dos veces al día. Si trabajas duro, el trabajo da sus frutos. Espero que la recompensa se vea muy pronto".

Intentó forzar para estar con el Betis: "La gente habló mucho sobre esto en los medios, nunca me gusta reaccionar a este tipo de cosas, pero para mí no fue agradable ver que la gente dudara sobre mi compromiso. Una de las razones por la que mi lesión fue un poco más de lo que esperábamos es porque intenté forzar para el derbi. Cuando pasó, intenté forzar para el partido contra el Barcelona. Hice todo lo posible para estar con el Betis, la lesión no mejoraba y tuve que parar. Lo mismo pasó con la selección. Era la Copa África en mi país, intenté jugar, pero jugué con un poco de dolor y la lesión no me permitió seguir. No podía abandonar a mi equipo, estuve con ellos hasta el final, y después de la Copa África tuve que operarme.

Qué espera de este final de temporada: "Quiero pedirle a nuestra afición, como siempre hacen, que nos sigan apoyando porque son muy importantes. Espero que podamos recompensarles. Podemos hacer algo muy bueno esta temporada. Todavía quedan muchas cosas buenas, así que sigamos juntos y ojalá podamos dar muchas alegrías".

El futbolista magrebí chocó fortuitamente con su compañero Isco Alarcón -que sigue de baja por aquel percance sin tener aún fecha prevista de reaparición- en la Europa League frente al Utrecht neerlandés, a finales de noviembre, y se produjo una lesión en el pie derecho que le ha impedido vestir desde entonces la camiseta del Betis.

Amrabat sí participó con Marruecos, entre finales de diciembre y comienzos de enero, en tres partidos de la Copa de África, torneo que no pudo acabar debido a sus dolores persistentes en el tobillo y, con permiso del Betis, ha completado la primera fase de su rehabilitación en los Países Bajos, de donde es originario. Ahora, con esta última etapa de recuperación, ya afronta el último paso previo a su vuelta.