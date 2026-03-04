Celia Pérez 04 MAR 2026 - 10:42h.

El director deportivo recuerda una de las jugadas polémicas de la ida

El Barcelona cayó este martes eliminado de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. A pesar de que los de Hansi Flick tiraron de orgullo y consiguieron recortar la eliminatoria con un 3-0 en el Camp Nou, el 4-0 de la ida pesó demasiado. Ahora, Deco recuerda aquel partido en el Metropolitano y el gol anulado a Pau Cubarsí que podría haber cambiado el sino de la eliminatoria.

En declaraciones a TV3 tras el partido, el director deportivo recordó aquella jugada de la ida en la que el VAR anuló un gol a Pau Cubarsí por fuera de fuego. "Hicimos un gran partido. Remontar un 4-0 no era fácil. Por eso nos quejamos bastante del arbitraje allí, por el gol anulado a Cubarsí. Por eso hubiéramos estado empatado. Ósea, un 4-0 no es lo mismo que un 4-1. En fin no hay excusas. Nosotros allí no hicimos un gran partido, pero hoy hicimos un partido espectacular. Hay que felicitar a los jugadores y al Atlético de Madrid que están en la final", señaló Deco.

Además, a pesar de la derrota, el director deportivo quiso realzar el trabajo del equipo y la ilusión que despierta para el tramo tan importante de temporada que queda. "Yo creo que cuando el equipo lo necesita, la afición está ahí. Yo creo que el reconocimiento a los jugadores, el esfuerzo que el equipo ha hecho espectacular. Hemos dominado prácticamente dodo el partido. Hemos tenido ocasiones para marcar, pero sobre todo la entrega de los jugadores. Eso es una buena señal. Es algo que nos deja contentos porque tenemos todavía muchas cosa por jugar esta temporada. Es un título que queríamos ganar. Hemos ganado la Supercopa y queríamos repetir en la Copa. A veces nos pasa esto, un mal partido de que hicimos allí... Así estamos. Hay que analizar lo que conseguimos hoy. Hay que conectar. Este quipo genera ilusión y nos deja contentos", apuntó.