04 MAR 2026

Fue el mejor de los suyos ante el Atlético de Madrid

Malas noticias para el Barcelona con las lesiones de Koundé y Balde: qué partidos podrían perderse

Ha nacido una nueva estrella en el FC Barcelona. Marc Bernal fue uno de los mejores de su equipo ante el Atlético de Madrid, en una noche en la que anotó un doblete que llenó de esperanzas a los culés para lograr la clasificación a la final de la Copa del Rey. Y aunque finalmente no se dio la machada, el mediocentro dejó muy buenas sensaciones y demostró, nuevamente, estar más que preparado para ser un fijo de las alineaciones de Hansi Flick.

Pese a que el duelo era de máxima exigencia, Bernal estuvo a la altura. Situado junto a Pedri en la medular, el mediocentro se hizo dueño y señor del centro del campo. Hizo jugar a los suyos, apareció en la salida de balón, se metió entre líneas, recuperó todo lo que pasaba por su zona, se desfondó en labores defensivas e incluso apareció en el área para anotar dos goles.

Marc Bernal y un año complicado tras la lesión

Un rendimiento que llega tras una grave lesión. En agosto de 2024, Marc Bernal era un joven futbolista que empezaba a tener sus primeros minutos con el FC Barcelona. Hansi Flick confió en él al comienzo de LALIGA y parecía ser el año para despuntar en el primer equipo. Pero todo cambió en Vallecas.

El jugador sintió un fuerte dolor en su rodilla en una acción contra el Rayo Vallecano, cayendo lesionado de una rotura de ligamento cruzado que le apartó de los terrenos de juego por casi un año. Su sitio lo ocupó otro joven canterano como Marc Casadó, pero Flick nunca se olvidó de Bernal, al que dentro de la Masía le tenían en mejor consideración.

Después de un largo periodo de recuperación, Bernal volvió poco a poco al césped. Empezó a entrenar de nuevo, fue cogiendo ritmo y volvió a disputar unos minutos en septiembre del 2025, más de un año después. Aunque Marc ha tenido un proceso muy largo, quedándose fuera de convocatorias y de partidos, el tiempo ha ido dándole la razón. Ahora es un fijo para Flick e incluso se ha destapado como goleador, anotando cuatro tantos en sus últimos cinco partidos.

El doblete ante el FC Barcelona

Su primer gol de la temporada llegó ante el Mallorca y el siguiente contra el Levante. Pero sin duda, su gran noche ha sido contra el Atlético de Madrid. En un día complicado y de mucha tensión, Bernal apareció dónde nadie le esperaba.

Su primer gol fue más típico de un delantero, que de un mediocentro defensivo. Bernal aprovechó la gran jugada de Lamine Yamal para aparecer en el área pequeña y empujar el balón dentro de la malla. El primer gol de los suyos y un plus de ilusión en busca de la remontada.

El segundo en su cuenta llegó en el 77, apareciendo en segunda línea para anotar el tercero del equipo. Un doblete que le situó como uno de los mejores de los suyos y que demuestra la perla que tiene el FC Barcelona en el centro del campo.