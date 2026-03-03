Jorge Morán 03 MAR 2026 - 13:02h.

El torneo comienza el próximo 11 de junio de 2026

Infantino confirma la ‘Ley Vinicius’ de cara a este Mundial para los jugadores que insulten tapándose la boca

La Copa Mundial de Fútbol está en serios problemas. Aunque su disputa es más que segura, hay varios conflictos que tienen en vilo a organizadores, aficionados y selecciones de todo el mundo. La guerra entre Israel e Irán, el racismo en Estados Unidos o lo ocurrido con el cártel en México, provocan el miedo a falta de tan sólo 100 días para que arranque la fiesta del fútbol.

El torneo arrancará el próximo 11 de junio de 2026 con el partido entre México y Sudáfrica. Y aunque todos los países deberían estar pendientes de la cuenta atrás, lo cierto es que el mundo sólo está centrado en uno de sus organizadores, Estados Unidos. En duda está también la disputa de la Finalissima, con Qatar deteniendo todas sus competiciones deportivas, y con España y Argentina en busca de una nueva sede.

Las dudas de Irán en la Copa Mundial

Israel, con la ayuda de Estados Unidos, bombardeó Irán este pasado fin de semana. La respuesta del país iraní ha sido inminente, haciendo exactamente lo mismo por todo Oriente Medio, sobre todo en países con bases norteamericanas. Además, también bombardearon una refinería de la petrolera Aramco en Arabia Saudí, uno de los sponsors del Mundial.

Esta inestabilidad en el país ha provocado que el propio presidente de la federación ponga en duda la participación de los suyos en el torneo internacional. Irán está incluida en el grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y debía jugar tres encuentros en territorio estadounidense, lo que por el momento se prevé imposible.

Además, la tensión con el país provoca que muchos aficionados iraníes tengan miedo de pisar suelo estadounidense durante el Mundial. Aunque la FIFA quiere que Estados Unidos retire el veto a los hinchas de Irán, Donald Trump tiene otras intenciones.

La verguenza de los ICE en Estados Unidos

Esta no es la única polémica que rodea a Estados Unidos. La presencia de los ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) genera un gran miedo. Su dureza con las personas extranjeras, con incluso muertos a sus espaldas, hace que exista temor entre las aficiones por visitar el país estadounidense.

Aunque la FIFA llegó a un acuerdo con Estados Unidos para la libertad de movimientos en el país durante la participación del Mundial, muchos hinchas tienen dudas de viajar a Norteamérica, lo que puede suponer un fracaso en las gradas de todos los estadios.

México, pendiente del narcotráfico

Estados Unidos no será la única sede del Mundial, con partidos también en Canadá y México. Precisamente, estos últimos también se encuentran inmersos en una gran tensión diplomática. Una 'guerra' entre el Gobierno y el cártel de Jalisco después del asesinato del narcotraficante El Mencho.

Los tiroteos empiezan a ser habituales en el país, generando el terror en las calles de Monterrey o Guadalajara, y siendo un peligro para los miles de hinchas que se esperan. Precisamente, en Guadalajara jugará España su último partido de la fase de grupos ante Uruguay (26 de junio a las 02.00H).