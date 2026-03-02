Saltan las alarmas en Portugal con la última lesión de Cristiano Ronaldo

Jorge Morán 02 MAR 2026 - 16:07h.

El portugués falló un penalti y se marchó lesionado

Cristiano Ronaldo tiene entre ceja y ceja su último Mundial con Portugal. El futbolista sabe que es su última oportunidad de llevar a la selección portuguesa a ser campeones mundiales, por lo que está trabajando al máximo para llegar en las mejores condiciones. Aunque no siempre es posible.

El ex de Manchester United, Real Madrid o Juventus está muy cerca de conseguir su primer título liguero con el Al Nassr, ocupando la primera posición de una clasificación muy igualada. Y aunque siempre suele ayudar a los suyos en busca del triunfo, su último partido está más para olvidar.

Aunque el Al Nassr se llevó la victoria contra el Al Feiha, Cristiano Ronaldo no pudo marcar e incluso dejó una imagen poco habitual en él. 'El Bicho' buscó sorprender con un nuevo estilo de lanzamiento de penaltis, pero esta innovación no salió del todo bien y su disparo se marchó rozando la portería. Pero no fue lo peor que le ocurrió al futbolista.

Lesión de Cristiano Ronaldo

A falta de diez minutos para el final del partido, Cristiano Ronaldo fue sustituido por su entrenador en el Al Nassr. Lo que parecía una decisión técnica, pasó a ser una gran preocupación al ver al portugués retirándose cojeando y con claros síntomas de dolor. Incluso se tuvo que poner hielo mientras seguía el final del partido de sus compañeros.

Una imagen que generó una gran preocupación en Portugal, en dónde muchos se preguntan sobre el estado de Cristiano a falta de unos meses para el Mundial 2030. Una lesión que su entrenador, Jorge Jesús, se encargó de explicar en rueda de prensa. "Ronaldo sufrió una fatiga muscular y el personal médico realizará urgentemente las pruebas necesarias para determinar su condición", explicó el técnico.

Aunque por ahora no hay información oficial acerca de estas molestias, muchos son los que piden a Cristiano Ronaldo que pare un poco para encontrarse al 100% y llevar a Portugal al título de campeones del mundo.