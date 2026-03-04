Celia Pérez 04 MAR 2026 - 15:33h.

El presentador señala la situación dentro del vestuario blanco

En Italia sitúan a Massimiliano Allegri en el banquillo del Real Madrid mientras crecen las dudas con Arbeloa

El Real Madrid pasa por una de sus temporadas más complejas. Tras la marcha de Carlo Ancelotti a final de la pasada temporada, el club blanco decidió apostar por un Xabi Alonso que apenas duró más allá de enero, provocando así la llegada de Álvaro Arbeloa a primer equipo. Casi dos meses después, el nuevo inquilino del banquillo blanco no consigue dar con la tecla y los jugadores parecen que van perdiendo la confianza en él, tal y como ha contado este mediodía Manu Carreño en ElDesmarque de Cuatro.

El presentado ha expuesto la crisis que ha comenzado a aflorar en el club blanco especialmente tras la dura derrota ante el Getafe el pasado lunes. "En las dos últimas temporadas, coincidiendo con la llegada de Mbappé, este vestuario estaba constantemente bajo la lupa, en el foco de la atención mediática, por el poco fútbol que le vemos y porque han demostrado que son difíciles de relacionarse con sus entrenadores", comenzó exponiendo.

"Le costó el cargo a Ancelotti en su última temporada, que acabo en blanco. También le costó el cargo a Xabi Alonso, relación muy difícil con estos futbolistas. Y ahora mismo, Arbeloa se ha dado cuenta que es muy difícil esa relación entre ese vestuario y el entrenador que sea. Tanto que se ha convertido en un vestuario ingobernable. ¿Habrá alguien capaz de gobernarlo?", acabó cuestionando Manu.

El conjunto blanco lleva dos derrotas consecutivas en LALIGA, cuatro puntos de distancia sobre el Barça y todos los ojos se posan ahora en lo que parece la pérdida de confianza por parte del equipo en Arbeloa. "Un vestuario que ha puesto en jaque a Ancelotti, a Xabi Alonso y ahora también a Arbeloa, que sigue siendo el entrenador, pero que los jugadores han comenzado a demostrar que no creen en él. ¿Habrá alguno capaz?", añadió durante el transcurso del programa.