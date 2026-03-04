Pablo Sánchez 04 MAR 2026 - 09:51h.

El calendario juega en contra de Arbeloa: un marzo de infarto para el Real Madrid

El club blanco tiene clara su postura

Compartir







El Real Madrid atraviesa un momento clave de la temporada. Los octavos de final de la Champions ante el Manchester City llegarán precedidos de un ambiente enrarecido que tuvo su momento álgido el pasado lunes en la derrota frente al Getafe. El foco de las críticas está repartido entre el terreno de juego y el cuerpo técnico, con la figura de Álvaro Arbeloa cada vez más en entredicho. Su trabajo en el conjunto blanco no convence como sucesor de Xabi Alonso. En medio de este revuelto, algún que otro nombre empieza a vincularse al banquillo merengue.

Un entrenador que ha sido vinculado al Madrid es Massimiliano Allegri. Según informa Corriere dello Sport, el Real Madrid se plantea el fichaje del actual técnico del Milan para suplir a Arbeloa. Allegri, con un año más de contrato en Italia por delante, ya habrí sido tentado por los madridistas en anteriores ocasiones y podría ser la opción favorita para cambiar de rumbo.

PUEDE INTERESARTE El problemón de Arbeloa en el Real Madrid, hasta 10 bajas y un solo central ante el Celta

De momento no hay negociaciones entre las partes a la espera de la decisión que tome el Madrid con el encargado de dirigir la nave. Manu Carreño desveló en las últimas horas que en las oficinas del Santiago Bernabéu tienen casi digerido que Arbeloa no es la persona idónea para liderar este proyecto de cara al futuro y que ya se buscan nombres.

La carrera de Allegri se centra exclusivamente en Italia. El pasado verano regreso al Milan tras su paso por la Juventus. Antes ocupó los banquillos de Cagliari, Sassuolo, Lecco, Grosetto, SPAL y Aglianese, por lo que podría tratarse de su primera experiencia lejos de su país.

La confianza de Arbeloa

Mientras tanto, Arbeloa sigue confiando en la plantilla y en su trabajo al frente del equipo. Pese a la derrota ante el Getafe, no ve imposible dar caza al Barcelona y terminar ganando LaLiga. "Quedan 36 puntos y no tenemos otro objetivo que luchar por sumar los 36. Nadie va a tirar la toalla, esto es el Real Madrid. Cuatro puntos es una distancia que pensamos que podemos recortarla. Aquí no se va a rendir nadie", sentenció en su última rueda de prensa.