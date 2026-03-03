El jugador del Real Madrid, muy enfadado tras ver la roja directa ante el Getafe

Franco Mastantuono no termina de arrancar. El atacante del Real Madrid no sólo está lejos de cumplir las altas expectativas que generó su fichaje, sino que en muchos partidos de esta temporada ha sido incapaz de sumar. Y en algunos casos, como ante el Getafe CF, ha acabado restando.

Si bien es cierto que ya se disputaban los últimos segundos de encuentro y que los azulones tenían bastante controlado el partido, el argentino acabó dejando a su equipo con uno menos en ese tramo final. Y todo, por insultar al árbitro. Alejandro Muñiz Ruiz le enseñó la roja directa por, según recogió en el acta, "dirigirse hacia mi persona, a voz en grito en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: 'Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza'".

Pero Mastantuono no se quedó ahí. Pidió explicaciones al colegiado sobre el terreno de juego y acabó insultando al cuarto árbitro antes de entrar en la bocana de vestuarios. "No se le puede hablar al árbitro. No se le puede hablar", dijo en primera instancia.

Agarrado por el delegado de campo, giró la cabeza y siguió a lo suyo: "No se le puede hablar al árbitro. La concha de su madre, hijo de puta". Unos insultos que, para su suerte, no recogió el colegiado en el acta arbitral y evitarán que su sanción sea aún mayor.

Franco Mastantuono no arranca en el Real Madrid

Un episodio negativo que se suma a una temporada bastante decepcionante en la casa blanca. De hecho, el Real Madrid ya se plantea una cesión para el próximo verano. Tras pagar más de 60 millones de euros por su llegada el pasado verano, Mastantuono sólo suma tres goles y una asistencia en 26 partidos. Y eso que ha sido titular en 15 ocasiones y suma más de 1.200 minutos a lo largo de todo el curso. Pese a que arrancó como titular, el argentino ha ido perdiendo peso en las últimas semanas e incluso se ha quedado sin jugar en varios encuentros. Ahora, todo apunta a que se perderá los dos próximos partidos ligueros ante el Celta y el Elche.