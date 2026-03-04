Jorge Morán 04 MAR 2026 - 12:36h.

Qatar no podrá albergar la Finalissima por el conflicto bélico

Luis de la Fuente se pronuncia por la sede de la Finalissima: "Mientras no se pueda jugar allí, buscar otra"

El conflicto bélico entre Irán e Israel, con Estados Unidos como cómplice, ha afectado de lleno al deporte de todo el mundo. Los continuos bombardeos por Oriente Medio han provocado que en lugares como Qatar se suspenda cualquier competición deportiva, dejando en vilo a la Finalissima del próximo 27 de marzo.

Ese día, España y Argentina, como campeones de Eurocopa y Copa América, se enfrentaban en Doha en busca de convertirse en la mejor selección del mundo (antes eso sí de la Copa del Mundo). Pero ante lo que está ocurriendo en el país, el encuentro ha sido suspendido y ya se busca nueva sede para su disputa.

Preguntado por esto, Luis de la Fuente aseguró que 'se está negociando una nueva sede', pero priorizó el fin del conflicto por encima de todo. "La solución sería, mientras no se pueda ir allí, buscar otra sede si es que es posible. Yo entiendo que sí, creo que es un poco por donde va la negociación de la gente que está trabajando a todos los niveles", dijo el seleccionador español en RNE.

La opción de Madrid para la disputa de la Finalissima

Entre las opciones que se barajan para la disputa del España vs Argentina, el nombre de Madrid ha aparecido encima de la mesa, concretamente el del Estadio Bernabéu. Uno de los puntos a tener en cuenta es la capacidad del estadio, teniendo que ser superior a las 80.000 personas, por lo que el campo del Real Madrid entraría entre los favoritos.

Según ha informado AS, la UEFA y la CONMEBOL ven con buenos ojos el campo español, pero existe un problema. La Finalissima se disputará el próximo 27 de marzo, fecha en la que en Madrid también habrá otro partido de fútbol de selecciones. Marruecos y Ecuador jugarán ese día en el Metropolitano (21.15H), generando un problema en cuanto a seguridad se refiere.

Otras opciones para albergar el España vs Argentina

Además de Madrid, hay otras sedes importantes encima de la mesa, siendo una estadounidense una de las favoritas. Por fechas y capacidad, el MetLife de Nueva York se erige como la posible gran sede del partido, teniendo libre esos días y con una capacidad de más de 80.000 personas. Pese a ella, Rabat quiere dar la sorpresa.

El estadio localizado en Marruecos será uno de los que albergue el futuro Mundial de 2030 y ya acogió la pasada final de la Copa África, por lo que sería una buena opción para demostrar sus opciones de hacerse con la final del próximo mundial.

En Europa existe otra opciones que, aunque gusten menos, permitirían la disputa de la Finalissima en las fechas elegidas. Con Londres y París descartados, Portugal puede ser el salvavidas de la FIFA, como ya ocurrió con la Champions League de 2020 disputada en Lisboa. Sin duda, una elección complicada, en cuanto a fechas se refiere, y que podría terminar con la cancelación del partido entre España y Argentina.