Gerard Hernández y Cristo González trasladan su temor desde Catar: "Estoy asustado, vemos bombas y no te las esperas"
Iván Sánchez y su agonía para salir de Irán: "Veíamos misiles que se estrellaban en el cielo"
La competición, detenido en el país catarí
Oriente Medio vive en vilo tras el conflicto armado en el que andan inmersos un buen puñado de países. El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado sábado desencadenó una guerra abierta entre múltiples actores. Miles de españoles viven con temor desde allí todos los acontecimientos que se suceden y, entre ellos, un buen puñado de futbolistas.
Por ElDesmarque Madrugada pasaron dos jugadores que actualmente se encuentran en Catar como son Gerard Hernández y Cristo González. El fútbol en el país catarí está parado desde el estallido del conflicto y todo es una incógnita en estos momentos. Gerard milita en el Al-Arabi SC y Cristo lo hace en el Umm-Salal de una competición detenida hasta nuevo aviso.
El relato de ambos futbolistas
Tanto Gerard como Cristo viven con temor todo lo que está sucediendo en Catar y alrededores junto a sus familias con el deseo de que todo pase cuanto antes. "Estoy un poco asustado, porque vemos bombas por el tema nuestro y no te las esperas. No estoy de acuerdo del todo en que tengamos que ir a entrenar por cómo está la situación. Igual estás tres horas que no escuchas una bomba que igual te caen tres", expresó Gerard.
"Es una situación que no te esperas y te coge de sopetón. El susto fue grande. Lo primero era proteger a nuestras familias, que el fútbol no era lo más importante ahora. Se notaba el ambiente frío, todo estaba vacío. Hoy a las 8 y media de la mañana nos dspertó esa alarma y te quedas frío. No estamos acostumbraos a vivir algo así y es todo sorprendente", comentaba Cristo.