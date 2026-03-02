Fran Duarte 02 MAR 2026 - 11:43h.

Leo Messi sigue haciendo de las suyas en la MLS. Con 38 años aún es uno de los mejores jugadores del planeta y, aunque la temporada acaba de comenzar en Estados Unidos, solo ha necesitado dos partidos para volver a enamorar a los aficionados con otra clase magistral de fútbol. El astro argentino puso el mono de trabajo y ayudó a remontar el partido contra Orlando que se les había puesto muy cuesta arriba al equipo entrenado por Javier Mascherano.

Leo Messi en su mejor versión

En el vídeo superior puedes ver los dos goles de Leo para liderar la remontada del Inter de Miami y vencer en el derbi de Florida por 2-4. Con una desventaja de 2-0 al descanso gracias a los goles de Marco Pasalic y Martín Ojeda, Messi se arremangó e inspiró al Miami hacia la victoria con dos goles y una asistencia para vencer a Orlando y conseguir la primera victoria de la temporada. Una victoria muy celebrada por la afición porque era la primera vez que el Inter de Miami vencía a domicilio en el derbi de Florida a Orlando en su estadio.

"Demostraron coraje, valentía para controlar el balón, resiliencia, dedicación y, bueno, creo que el equipo demostró por qué fuimos campeones el año pasado. Al final, los jugadores lo demostraron y esta victoria es gracias a ellos”, comentó Javier Mascherano sobre la importante victoria de los suyos. “A menudo en el fútbol, podemos terminar hablando minutos, horas, días, meses sobre tácticas, cómo planificar un partido, pero en partidos como este, especialmente en un derbi como este, te demuestran que, al final, me enfrento a un rival y lo importante es cuánto quiero ganar. Y el equipo lo demostró. Los jugadores lo demostraron cuando salieron al segundo tiempo con mucho orgullo, con vergüenza deportiva, en el buen sentido, con ganas de darle la vuelta al partido. Felicito a todo el equipo porque en el segundo tiempo jugaron realmente bien."

El equipo de Javier Mascherano se enfrentará ahora Washington para enfrentarse al DC United en la siguiente jornada el próximo 7 de marzo. Otro partido para que Messi haga de las suyas y a pocas semanas de la Finalissima entre España y Argentina después de demostrar que está totalmente recuperado de sus problemas físicos.