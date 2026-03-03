Álvaro Borrego 03 MAR 2026 - 20:09h.

El Celta recibe al Real Madrid este viernes y visitará al Betis la próxima semana

Pellegrini cambia el chip

Este mes de marzo será clave para dibujar quién puede ser el poseedor de la quinta plaza a final de temporada. El calendario se empina y serán cinco los compromisos oficiales que el Real Betis afronte en apenas quince días. Antes del parón de Semana Santa, siempre y cuando los resultados acompañen, podría quedar incluso virtualmente sentenciada esa posición, que si todo va según lo fantaseado hasta podría dar un boleto para la próxima edición de la Champions League. Apretando desde atrás, Espanyol y sobre todo Celta de Vigo, aunque lo más importante es que para lograrlo los de Manuel Pellegrini dependen de sí mismos.

El empate sufrido en el derbi ha permitido al Celta de Vigo reducir su desventaja y colocarse a solo tres puntos de la quinta plaza. A solo 12 jornadas para el final de campeonato el Real Betis se mantiene 5º, con 43 puntos, tres por encima del conjunto que dirige Claudio Giráldez. Un poco más atrás, con 34 puntos, aguarda el Espanyol, cuya caída sigue en picado.

Los diez próximos días podrían ser claves para sentenciar virtualmente esa quinta plaza. El Celta de Vigo recibe este viernes al Real Madrid, que llega tocado tras la derrota frente al Getafe. Un nuevo pinchazo dejaría muy tocados a los de Álvaro Arbeloa y prácticamente les haría perder LALIGA, por lo que el conjunto celeste podría dejarse algún punto en ese compromiso. El Real Betis visita precisamente al Getafe, quien con ocho puntos por encima del descenso afrontará la cita con mucho más oxígeno. Sin Liso ni Borja Mayoral.

Por supuesto el Real Betis está obligado a ganar en el Coliseum, pero el partido más importante del mes, sobre todo pensando en la competición doméstica, llegará en la jornada 28. El próximo domingo día 15 los de Manuel Pellegrini reciben al Celta de Vigo en La Cartuja. Un duelo donde se juegan mucho más que tres puntos, dado que si los béticos logran vencer le ganarían también el golaveraje particular. Fantaseando con el mejor de los escenarios, si el Celta de Vigo pierde contra el Real Madrid y el Real Betis, además de ganarle al Getafe, hace lo propio una semana más tarde, podrían llegar a Semana Santa superando en nueve puntos (más el golaveraje) a su rival más directo. Un escenario que sería casi definitivo para amarrar esa quinta plaza.