Pedri cuidó de la familia de Koke durante su estancia en Barcelona

El Atlético de Madrid, pese a la derrota en el Camp Nou, consiguió el pase a la tan ansiada final de la Copa del Rey. Lo hicieron tras eliminar al FC Barcelona gracias a la goleada del partido de ida en el Metropolitano.

En la ciudad condal, el futbolista más destacado en el terreno de juego fue Pedri, aunque el canario también fue el MVP lejos del césped. El '8' culé se encargó de que la familia de Koke estuviese bien atendida en Barcelona.

Así lo contó Beatriz Espejel, la mujer del capitán del Atlético de Madrid, en su cuenta de Instagram. Un día después del partido, publicó una historia en sus redes sociales mostrándose muy agradecida a Pedri.

"Queremos dar especialmente las gracias a Pedri y a su familia por cuidarnos ayer tan bien en Barcelona a Leo -su hijo- y a mí", escribió Beatriz Espejel. Además, también agradeció los regalos a su hijo, a quien enseñó en el vídeo con unas botas firmadas por el propio Pedri. "Con cariño para Leo" puede leerse en la bota, acompañado de la rúbrica del centrocampista canario.

Koke se rinde ante Pedri

El centrocampista canario no pudo estar presente en la ida del enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, pero en la vuelta fue el jugador más destacado del conjunto catalán. Asumía la responsabilidad de organizar el juego culé en cada ofensiva, acelerando cuando tenía que hacerlo y ralentizando cuando este lo demandaba. Además, provocó el penalti que supuso el 2-0.

Cuando el árbitro pitó el final del encuentro, Koke fue uno de los primeros en acercarse a consolar a Pedri, quien terminó fundido y sentado en el césped del Camp Nou.

Ya en zona mixta, Koke se rindió a Pedri, quien volvió a demostrar ser uno de los mejores centrocampistas del mundo. Sin embargo, para el capitán del Atlético de Madrid es, sin duda, uno de los mejores jugadores del mundo "si no es el mejor".

"Pedri es un máquina. Tenemos suerte de que sea español... es el presente y futuro de España. Le dará muchas alegrías al Barça y a la selección. Además de ser un gran futbolista es un tipo espectacular", comentó Koke, dando más sentido a sus palabras tras el regalo a su hijo y al buen trato a su familia.