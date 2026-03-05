Diego Páez de Roque Madrid, 05 MAR 2026 - 10:54h.

Atlético de Madrid y Real Sociedad ya se han cruzado en una final de Copa del Rey

Primer lío con el cambio de fecha de la final de Copa del Rey: el Atlético podría llegar perjudicado ante la Real Sociedad

Compartir







Ha sido un largo camino, pero ya se conocen los dos equipos que se enfrentarán en el estadio de La Cartuja para levantar la tan ansiada Copa del Rey. Después de dejar por el camino al FC Barcelona y al Athletic Club, respectivamente, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad volverán a cruzarse en la final.

El conjunto donostiarra ya levantó el trofeo copero hace 5 años, aunque correspondía a la temporada 2019/20 se tuvo que aplazar debido al COVID-19, mientras que con el club colchonero hay que remontarse a 2013, cuando consiguió derrotar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El único precedente de la final entre Real Sociedad y Atlético de Madrid

No será la primera vez que estos dos clubes se vean las caras en la final de la Copa del Rey. Únicamente existe un precedente, concretamente de la temporada 1986/87.

Por aquel entonces, fue La Romareda el estadio que albergó el encuentro entre colchoneros y txuri-urdines. El conjunto vasco estaba formado por jugadores históricos como Arconada, Larrañaga o López Ufarte.

Aquel 27 de junio de 1987 la Real Sociedad consiguió imponerse al Atlético de Madrid de Abel Resino, Tomás Reñones o Rubio, aunque la gran estrella del aquel equipo era el entrenador, Luis Aragonés.

El partido comenzó con muchos goles, pues la Real Sociedad se adelantó gracias a un tanto de López Ufarte, empató Da Silva en el 25 y Begiristain le dio la ventaja a los vascos antes del descanso. Rubio forzó la prórroga a falta de 14 minutos para el noventa y todo se terminó resolviendo en los penaltis.

Por parte de la Real Sociedad, todos estuvieron acertados, pues Bakero, Mujika, Begiristain y Larrañaga anotaron sus lanzamientos. En cambio, los rojiblancos no corrieron la misma suerte, pues aunque Rubio sí transformó el suyo, Da Silva lanzó el balón directamente fuera. Landaburu marcó el tercer lanzamiento del Atlético, pero Arconada se terminó consagrando como héroe de aquella final al detener el lanzamiento de Quique Ramos.

39 años después, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad volverán a enfrentarse en una nueva final de la Copa del Rey, esta vez en Sevilla.

Los rojiblancos intentarán lograr la revancha para lograr su 11º título copero en 20 finales, mientras que los txuri-urdines intentarán que Marrero sea su Arconada para sumar su cuarto campeonato copero.