Primer lío con el cambio de fecha de la final de Copa del Rey: el Atlético podría llegar perjudicado ante la Real Sociedad

Anoeta, una fiesta para celebrar el pase a la final

La Real Sociedad está de fiesta. El equipo de Pellegrino Matarazzo volvió a vencer por la mínima al Athletic y logró ese ansiado billete para la final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid en La Cartuja. Los nervios del encuentro y la tensión del derbi y de una temporada que comenzó mal y que se arregó tras la llegada de Pellegrino Matarazzo dieron paso a la fiesta tras el pitido final.

Anoeta se convirtió en un manicomio donde cada uno lo celebró a su manera. La afición aguantó en las gradas mucho tiempo mientras los jugadores, entre abrazos y lágrimas, fueron celebrándolo con los diferentes sectores y de maneras muy variopintas. Banderas, cánticas, palmas, etc. Hubo tiempo para todo. Hasta para que Orri Óskarsson entonara con la grada la famosa canción de Copa que tienen al islandés como protagonista.

Oskarsson no dudó, cogió el micrófono y se situó junto a la grada para comenzar a cantar con ellos su canción. "Por la mañana café, por la tarde ron, llévame a Sevilla, Orri Óskarsson", decía mientras sonreía mirando a su gente en unas imágenes captadas por la Real Sociedad en sus redes sociales.

Mucho cariño hacia Óskarsson

El delantero islandés ha dado un giro a su temporada de manera sensacional. Comenzó con poco protagonismo y con una escasa aportación goleadora. Sin embargo, desde la llegada de Matarazzo, encontró su sitio y el jugador le devolvió al míster esa confianza a base de goles. Por delante, una final copera para consagrarse. La afición está con él y lo demostró en Anoeta y también en las redes, que se llenaron de elogios y piropos para el chico con mensajes como los que rescatamos a continuación.