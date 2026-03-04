Ángel Cotán 04 MAR 2026 - 23:00h.

Sergio Gómez fue el mejor de los donostiarras

Alineaciones confirmadas de Real Sociedad y Athletic Club en la vuelta de la semifinal de Copa

GipuzkoaEl sueño ya es Real. El equipo txuri urdin consiguió el deseado billete a la final de la Copa del Rey de La Cartuja haciendo buena la ventaja de la ida en San Mamés y rematando la faena en Anoeta. Pellegrino Matarazzo incluyó un par de novedades en el once titular y nunca se salió del encuentro con un Sergio Gómez imperial. El comodín del técnico estadounidense fue el mejor de un encuentro en el que también destacaron otros futbolistas.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores de la Real Sociedad ante el Athletic Club y ponemos nota a su partido.

Unai Marrero (6,5): Su partido comenzó con un pequeño susto en el juego de pies. No le amenazaron mucho al descanso, pero dejó alguna que otra duda. Gran parada en el añadido.

Jon Mikel Aramburu (6): Sorprendió en una acción a balón parado en la que Laporte le negó el tanto. En su línea de competitividad.

Igor Zubeldia (6): Una de las grandes sorpresas de Matarazzo en el once. Contundente en el juego aéreo.

Jon Martín (7): No estuvo muy exigido en la primera mitad, pero no perdió la tensión competitiva. Gozó de una buena ocasión para ver portería. Muy poderoso por arriba.

Sergio Gómez (9): Se las tuvo tiesas con Iñaki Williams pero saldó el duelo con buena nota. Ese esfuerzo defensivo debía condicionar su papel en ataque, pero se soltó en varias ocasiones tirando de físico. Cruce decisivo ante Sancet para evitar una ocasión clara de los leones. Un encuentro completísimo.

Jon Gorrotxategi (9): Matarazzo tuvo que corregirle a pie de campo en los primeros minutos, y a partir de ahí, brilló. Acabó ganando un sinfín duelos en el centro del campo y anuló con inteligencia a Oihan Sancet. Partidazo.

Carlos Soler (5,5): Protagonizó el primer ¡uy! de la noche con un buen golpeo a balón parado. Remate al aire en una ocasión que era gol o gol.

Beñat Turrientes (5,5): Sin el brillo de la ida, pero logró imponerse junto a 'Gorrotxa' en el duelo del centro del campo. No le gustó el cambio.

Gonçalo Guedes (6): A chispazos en la primera mitad. Tuvo tramos de mucha influencia y otros en los que estuvo prácticamente desaparecido. Aún así generó peligro en ataque.

Ander Barrenetxea (6,5): Tras disputar algunos minutos ante el Mallorca, el extremo volvía al once titular. Y esa falta de minutos no se notó en un primer acto al que salió muy intenso. Un resbalón en el peor momento le impidió mandar un balón muerto a la red. Cambio previsto para gestionar cargas.

Mikel Oyarzabal (9): El conector de la Real Sociedad. Ante tanto atasco, el capitán dibujaba los desmarques de sus compañeros. No había ocasión de peligro que no pasase por sus botas. Todo lo hizo de manera muy precisa. Coronó su partido con el gol.

Los cambios de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

Yangel Herrera (7): Nada más salir mandó alto un cabezazo potente. Importante labor de destrucción. Y acabó provocando un penalti.

Pablo Marín (5,5): Se soltó en ataque e incluso llegó a pedir un penalti ante Vivian.

Orri Oskarsson (-): Casi marca su gol.

Aihen Muñoz (S.C)

Luka Sucic (S.C)