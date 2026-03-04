Ángel Cotán 04 MAR 2026 - 23:30h.

La figura de Aymeric Laporte cobra protagonismo en la decisión final

Soto Grado no duda ante la inusual llamada VAR en el penalti a Yangel Herrera: "Las imágenes adulteran"

GipuzkoaHay polémica para rato. La Real Sociedad consiguió el ansiado billete a la final de la Copa del Rey por un global de dos goles a cero. En Anoeta, el derbi vasco fue disputado, aunque no terminó de romperse hasta el final. Concretamente en el minuto 84, justo cuando Soto Grado tuvo que acudir al monitor VAR de campo tras una inusual llamada.

Tras un carrusel de cambios en ambos equipos, el trencilla principal apostó por no reanudar el juego. Desde la Sala VOR recibió un aviso por agarrón en la portería defendida por Álex Padilla. Tras visualizar nuevamente la jugada repetida... Soto Grado dictó sentencia.

Como todo en la vida, el penalti deja dos lecturas. En la Real Sociedad fue todo felicidad, pues Mikel Oyarbazal, el gran capitán, no desaprovechó la oportunidad y apuntilló al Athletic. En el bando rojiblanco, la decisión del árbitro y la llamada del VAR ha generado un gran cabreo. Y entre ambos... están los expertos arbitrales.

Los expertos arbitrales coinciden en el polémico penalti del derbi vasco

Minutos después de conocerse la decisión, las cuentas especializadas en arbitraje no dudaron en pronunciarse. Mr. Asubío, colaborador de este periódico, realizó una doble lectura. Para el experto, la acción está más cerca de la pena máxima: "Galarreta compra boletos al sujetar por la camiseta a Yangel Herrera, llevándolo hacia adelante, haciendo que se pase de frenada y no pueda rematar. Me parece más de penalti que de lo contrario".

Eso sí, Mr. Asubío tiró de honestidad para reconocer que no entiende la llamada del VAR: "También debo decir que me parece una acción más de juzgar en vivo que vía VAR. ¿Sería un error manifiesto dejar este lance sin castigar con pena máxima como para entrar desde el VOR? Yo considero que no, por eso digo que la veo de penal, pero de campo, no de VAR".

Por su parte, la cuenta especializada Archivo VAR, no duda en esta polémica acción: "Si bien es cierto que De Galarreta agarra a Yangel, el venezolano termina chocando con Laporte. No debe intervenir. Es el choque con Laporte el que le impide llegar al balón".