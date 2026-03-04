Asís Martín 04 MAR 2026 - 22:59h.

Así puntuamos a los leones de Ernesto Valverde en la vuelta de la semifinal ante la Real Sociedad

Bilbao¡Cinco cambios respecto a Bilbao pero qué poquito fútbol para tener chance de pasar! Nos adentramos en el repaso particular de lo que ha dado de sí la eliminación de los jugadores del Athletic Club este miércoles, en la vuelta de la semifinal de Copa del rey, que les ha enfrentado a la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, un rival que se traía un (0-1) de la ida jugada en San Mamés el día 11 de febrero con la sorpresa de ver a Dani Vivian como lateral derecho.

Gorosabel e Iker Monreal se quedaron en la grada con los lesionados. Los leones de Ernesto Valverde, una vez más con bajas importantes como Nico Williams, han perdido en este nuevo derbi vasco con un marcador de (1-0) gracias a los gol de un polémico penalti anotado por Mikel Oyarzabal y se quedan fuera de la final del 18 de abril frente al Atlético de Madrid en la Cartuja de Sevilla.

Alex Padilla (6): el portero 'copero' de Zarautz (¡vaya debate con Unai Simón!), tras su gran partido de ida en San Mamés, ha tenido un enorme examen esta noche en Anoeta ante sus paisanos y ha tenido que soltar un buen vuelo ante Soler para el 12'. Se hizo daño en un choque con Paredes en el 36' pero pudo seguir jugando. Oyarzabal le engañó en el penalti.

Dani Vivian (5'5): el 'Teniente' de Gasteiz ha hecho hoy relativamente bien de lateral derecho. Es la tercera vez ya con Valverde en esta etapa del míster. Gran sorpresa, eso sí, ya que hay 3 carrileros en nómina en esta plantilla (Areso, Lekue y Gorosabel) pero físico y ferocidad le sobran para jugar ahí. Se ha medido a Barrene, bien, intenso, peor le ha ido con Guedes, pero sobre todo ha estado casi nulo hacia arriba, claro. Acabó de central.

Valverde admitió que "cuando se hacen tantos cambios en una misma posición es porque no se acaba de encontrar lo que se está buscando" Athletic Club

Aitor Paredes (4'5): el 'Americano' de Arrigorriaga ha entrado al once tras cierto tiempo en su costado derecho y ha visto una amarilla clara ya para el 22' y se ha jugado la expulsión en la segunda mitad. No ha estado demasiado fino aunque sí taponó una peligrosa llegada de Carlos Soler. Cambiado en el 67

Aymeric Laporte (5'75): el 'Mariscal' de Agen ha sido la pareja experta de Paredes en el eje. Ha tenido alguna acción defensiva muy meritoria pero no ha podido lucir sus pases.

Yuri Berchiche (5'5): el 'Látigo' de Zarautz, alma de este equipo, ha estado muy fijado en el primer tiempo donde no podía casi progresar.

Alex Rego (2'5): el centrocampista de Bilbao ha entrado muy flojo por Ruiz de Galarreta en el once y ha tenido muchos problemas para intervenir en el juego. En algunas disputas peca de blando para el tamaño que tiene y además ha hecho alguna pérdida peligrosa de esas que sacan astillas. Cambiado en el 56

Mikel Jauregizar (3'5): el centrocampista de Bermeo, mejorando algo de su rodilla tocada, no está nada fino: ha estado lioso con el balón e hizo una falta bastante comprometida. Escasa presencia y algún grave error. Vio una clara amarilla en el 55'. Cambiado en el 81

Iñaki Williams (6'5): la 'Pantera' de Bilbao ha superado hoy al mítico Piru Gainza con 497 partidos oficiales y ya va en busca de Markel Susaeta (507). Ha salido cual cuchillo, rompiendo por su banda y centrando bien, y se ha echado unas carreras tremendas para ser el más incisivo de todos los leones.

Oihan Sancet (2): el 'Ciervo' de Mendillorri ha estado mal, ha querido revolver como siempre pero no tenía apoyos y él las perdía absolutamente todas (sobre todo ante Gorrotxa)... o Soto Grado se comía alguna falta que pudo ser peligrosa. Cambiado en el 67

Alex Berenguer (5'75): el 'Ferrari' de Barañain, con un año complicado por un dedo del pie, ha sido otra de las novedades en el once titular y ha rematado ya para el primer minuto. Se las tuvo con el caliente Aramburu y al menos ha tratado de mover el avispero. Acabó en la mediapunta.

Gorka Guruzeta (3): el goleador donostiarra ha vuelto a su ciudad y en el primer tiempo casi no ha tocado un solo balón y luego pues parecido. Por arriba no ganaba una. Invisible. Vio una amarilla por protestar. Cambiado en el 81

Los suplentes del Athletic Club ante la Real Sociedad en la semifinal de Copa en Anoeta: los 5 cambios de Ernesto Valverde

Iñigo Ruiz de Galarreta (sc): sale por Alex Rego. Vuelta rápida tras su lesión de hombro en Vallecas y Yángel parece que iba a buscarle. Vio una amarilla para variar y el VAR le pitó un penalti en el 84'.

Robert Navarro (sc): sale por Oihan Sancet. Se ha puesto en la izquierda.

Jesús Areso (sc): sale por Aitor Paredes.

Mikel Vesga (sc): sale por Jauregizar.

Nico Serrano (sc): sale por Guruzeta.