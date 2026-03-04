Asís Martín 04 MAR 2026 - 18:09h.

Ibai Gómez comparte la medida más extraña de Marcelo Bielsa en el Athletic: "Los que tienen familia"

Se prevé un récord de asistencia de público esta noche en el estadio de Anoeta

BilbaoAparte de todo lo que parece que va a sufrir la familia de Urko Izeta en Aia, se espera una sensacional entrada este miércoles por la noche en el estadio de Anoeta, con motivo del partido de vuelta de la semifinales de la Copa del rey, que van a disputar la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, que acude con un gol de ventaja del choque de ida en San Mamés, y el Athletic Club de Bilbao de Ernesto Valverde, que va a tratar de romper las apuestas y plantarse en la final de Sevilla, que se disputará, contra el Atlético de Madrid, el sábado 18 de abril.

Alrededor de 300 athleticzales han acudido a la topaketa de la ICHH en el hotel del Athletic en Gipuzkoa con bufandas y bengalas

De momento, en las horas previas al choque que va a dirigir el colegiado Soto Grado, hay que destacar el buen ambiente que hay en las calles de San Sebastián, con muchos seguidores sin entrada en el Bar Arkupe (frente al estadio) y por la playa de La Concha, donde no hay la menor sombra de incidentes ni de ningún tipo de altercado, como es habitual entre las hinchadas vascas, sobre todo de estos dos conjuntos.

Eso no quiere decir que no haya el habitual pique con bromas y con ganas de mojarle la oreja al vecino, pero a diferencia de otras latitudes no suele haber nunca ningún tipo de incidente, violento o situación desagradable.

Cuando han llegado los autobuses no ha ocurrido tampoco nada con un importante cordón policial así que ya sólo queda empezar a calentar y a disfrutar del fútbol...

La afición del Athletic Club sabe comportarse en Lo Viejo y disfruta a lo suyo sin necesidad de meterse con la Real o la gente de Donostia

También queda claro resaltar el buen tono de la afición del Athletic, que nunca necesita recurrir a cánticos que menosprecien a los vecinos, a diferencia de lo observado recientemente en la Tamborrada, donde se cantaba para escasa sorpresa aquello de "bilbaíno el que no vote".

En este caso, los aficionados del conjunto de San Mamés se limitan a entonar sus habituales cánticos y lemas de apoyo al equipo de Ernesto Valverde y a sus jugadores ("A por ellos", "Échale huevos Athletic", "Iribar es cojonudo"), sin necesidad de que a nadie le tenga que parecer que le están tomando el pelo para pasar un buen rato a costa de los demás.