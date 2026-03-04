Ángel Cotán 04 MAR 2026 - 17:49h.

Militó dos temporadas en San Mamés

La similitud de la Filosofía Athletic en la Real Sociedad, explicada por Gorka Elustondo

GipuzkoaEste miércoles, Real Sociedad y Athletic Club batallarán por el segundo billete para la final de la Copa del Rey en La Cartuja. Anoeta se vestirá de gala para vivir uno de los derbis vascos más especiales que se recuerdan. De esto sabe bastante Gorka Elustondo, uno de los pocos jugadores que pueden decir que han defendido la camiseta de ambos equipos.

En el año 2015, el que fuera pivote decidió cambiar la Real Sociedad por el Athletic. En San Mamés vivió dos temporadas, aunque en la segunda perdió protagonismo y acabó marchándose al Atlético Nacional para acabar en el Rayo Vallecano.

Este tipo de fichajes, entre máximos rivales deportivos, no suelen olvidarse entre la afición. Aunque lo cierto es que el futbolista de Beasain no ha recibido tanta crítica como sí ha ocurrido en otros casos más recordados como el de Iñigo Martínez.

Gorka Elustondo y su diferencia con el caso Iñigo Martínez

En la previa del encuentro de vuelta de semifinales coperas, Gorka Elustondo ha concedido una entrevista al Diario AS. Allí, el que fuera centrocampista de los dos grandes conjuntos vascos destaca la Supercopa de 2015 como uno de sus grandes recuerdos futbolísticos: "La verdad que llegar, aterrizar allí en Bilbao y nada más llegar, obtener esa Supercopa de España en encima en el Camp Nou, después el recibimiento por las calles de Bilbao... fue algo histórico que hay que vivir. Junto a ello, los ascensos de la Real Sociedad y Rayo, la clasificación para la Champions con la Real...".

Al ser cuestionado por su fichaje por el Athletic, Elustondo reconoció que su decisión no generó tanta polémica como casos como el de Etxeberria o Iñigo Martínez por una clara razón: "Nunca es una salida fácil, cambiar de un bando a otro suele levantar mucha polvareda. Pero como bien dices, ya los últimos años fui perdiendo protagonismo, no era una pieza tan clave en el equipo. Entonces se me acabó el contrato, surgió la posibilidad de fichar por el Athletic y tomé esa decisión en ese momento. Lo vivido allí, en el Athletic, fue muy enriquecedor, muy bonito para mí y no me arrepentí en absoluto".