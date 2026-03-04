Los candidatos a pitar la final de la Copa del Rey

Saray Calzada 04 MAR 2026 - 16:45h.

Mr. Asubío ha dado a sus candidatos para pitar la final y ha hecho algunos descartes

La final de la Copa del Rey se celebra el próximo 18 de abril en La Cartuja de Sevilla. Ya se sabe que en ese partido estará el Atlético de Madrid y ahora espera rival entre el Athletic Club y la Real Sociedad. Otra de las grandes incógnitas es saber quién va a pitar este partido. Mr. Asubío ha analizado para ElDesmarque quiénes son los firmes candidatos a arbitrar este duelo donde se decide un trofeo.

"Viendo las semifinales de la Copa del Rey todo apunta a que Ricardo de Brugos Bengoetxea queda descartado y además es un árbitro vasco y se sabe que va a haber un equipo vasco en la final. Todos sabemos que quieren quitar la territorialidad, pero en la final de la Copa del Rey no va a ser. César Soto Grado. Todos los dedos apuntaban a él para pitar la final de la Copa del Rey, pero apunta a que seguirá un año más y su final puede ser la del año que viene. Eliminaría de la ecuación a Sánchez Martínez. Es el único árbitro que tiene posibilidades de ir al Mundial y lo pondrías en un escaparate malo si le das la final y tiene una mala tarde. Munuera Montero lleva una gran temporada, pero viene de pitar la Supercopa. Ortiz Arias lleva una buena temporada, pero es madrileño", decía con respecto a los colegiados que serían descartados.

Los tres candidatos de Mr. Asubío para pitar la final de la Copa del Rey

El cuarto que tendría probabilidad de pitar este partido sería Busquets Ferrer. "Mi top-3. Por meritocracia, para mí el mejor árbitro de lo que va de temporada, es Víctor García Verdura. Lo que puede pesar sobre él es que es su segunda temporada en Primera División. En segunda posición, un seguro de vida. Juan Martínez Munuera. Es un árbitro que a lo mejor no te da un 10, pero un 8 en todos los partidos. Mi candidato número uno es Javier Alberola Rojas. Sería su primera final de la Copa del Rey. Ya está más que hecho y todos sabemos que va a ser el árbitro del futuro en España y a nivel europeo. Esta final sería el paso definitivo a ver el árbitro top que va a venir en los próximos años", dijo el analista arbitral.