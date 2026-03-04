Diego Páez de Roque Madrid, 04 MAR 2026 - 10:35h.

La mujer de Griezmann compartió como su hijo Amaro vivió el partido de Copa del Rey

Marcos Llorente explica el mensaje sobre su posible retirada: "El fútbol dejará de compensarme"

Compartir







El Atlético de Madrid logró el pase a la final de la Copa del Rey gracias, entre otros, a la gran actuación de Antoine Griezmann. El francés volvió a ser uno de los jugadores capitales, disputando los 90 minutos con mente fría en ataque e intensidad en defensa.

El equipo rojiblanco estuvo acompañado por más de 600 aficionados que se hicieron notar en el Camp Nou, animando y apoyando a los suyos cuando más les necesitaban ante un Barcelona que no bajó los brazos en busca de la remontada.

Pero entre la grada, había una motivación extra para Antoine Griezmann. Su familia no quiso perderse el regreso del delantero al Camp Nou y el posible pase a la final de la Copa del Rey. Su mujer, Erika, y su hijo Amaro estuvieron en la grada del estadio siguiendo el choque.

Anoche, tras el choque, Erika compartió un vídeo en Instagram donde mostraba los nervios con los que Amaro vivió el partido más importante de la temporada del Atlético de Madrid. Además, acompañó a sus vídeos de una carta donde refleja la emoción por disputar la final de la Copa del Rey.

La carta de Erika tras el pase a la final

No sé si me gusta o me asusta. Demasiado pequeño para tan grande sentimiento. Seis minutos que parecen treinta y seis. Los misMos que tus pasos inquietos por minuto. Al contrario que tus seis, que a mis treinta y seis por cumplir en Veinticuatro horas Pasaron como SIETE días sin ver.

Ese pitido final que no llega con una sonrisa, porque esta solo llega cuando la cabeza asume lo que realmente significa. Y aun así, la tensión acumulada es quien manda, pero ahora sí, sonríe pequeño: estamos en la final. Porque ya lo decía él, esto no se entiende, se siente.

¿La última gran noche de Griezmann?

Sin embargo, ya entrando en el mes de marzo, el asunto a tratar en casa de los Griezmann es su futuro. Sobre la mesa está la oferta del Orlando City para jugar en la MLS y así cumplir uno de sus sueños como futbolista.

Ni siquiera sus compañeros saben qué pasará con el jugador, pues existe la posibilidad de que acepte marcharse en el mes de marzo con la final de la Copa del Rey y la Champions todavía en juego.

El francés sigue demostrando ser un jugador importantísimo para Diego Pablo Simeone y su baja podría determinar el porvenir de la temporada. Enrique Cerezo, en ElDesmarque Madrugada, señaló que es jugador del Atlético de Madrid y que espera que esté en la final.