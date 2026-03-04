Jorge Morán 04 MAR 2026 - 08:51h.

El técnico continuará al frente del equipo rojiblanco

Siro López señala a Simeone por lo visto en el Camp Nou: "Ha sido un planteamiento cobarde"

Con el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey, las dudas empiezan a invadir a los aficionados rojiblancos. Una de las que más preocupa es la de Antoine Griezmann, quién podría cambiar de opinión sobre su marcha a la MLS para disputar el encuentro en Sevilla. Pero además del francés, otro de los nombres propios de la noche es el de Simeone.

Aunque Simeone no se ha salvado de las críticas con lo ocurrido en el Camp Nou, como la de Siro López y su 'planteamiento cobarde', el cariño de la gente al técnico argentino es inmenso. Es por ello que muchos se preguntan sobre su futuro y si su presencia está asegurada en el equipo la próxima temporada.

El futuro de Simeone en el Atlético de Madrid

"Yo si fuera aficionado del Atlético le reconocería lo que ha hecho Simeone, pero en esta temporada y en otras más, el equipo está para competir mucho más de lo que lo hace. No es normal en febrero estar a 15 puntos del segundo clasificado y a 16 del primero", criticó Siro López.

Irene Junquera estuvo de acuerdo con lo que ocurre en LALIGA 'que les pasa siempre', pero recordó que 'están en la final de Copa del Rey y vivos en Champions League'. "Lo que deben los atléticos es exigirle mucho más porque ya lleva mucho en la élite", comentó la periodista. "Siete títulos en 14 años de donde venía.. la transformación es gracias al Cholo", recuerda Ricardo Reyes.

Pese a las críticas de unos, los atléticos siguen confiando en un entrenador que les ha cambiado la vida en los últimos años. Un Simeone que, según confirmó Roberto Gómez en ElDesmarque Madrugada, estará el próximo año. "Le han comunicado que va a seguir la próxima temporada", desveló el periodista.