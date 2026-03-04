Jorge Morán 04 MAR 2026 - 07:43h.

El Barcelona a punto estuvo de lograr la remontada

El Atlético de Madrid estará en la final de la Copa del Rey. No sin antes sufrir de lo lindo con un Barcelona que a punto estuvo de remontar el resultado del partido de la ida. Los de Hansi Flick fueron muy superiores a los de Simeone en una noche en la que Juan Musso fue de lo mejor de los rojiblancos. Y pese a la clasificación, muchos no se olvidan del técnico argentino por, una vez más, salir con un planteamiento más defensivo de lo esperado.

Uno de los más críticos ha sido Siro López, quién no ha dudado en señalar a Simeone por lo visto en el Camp Nou. "Puedes estar conmigo en que lo mismo no era necesario salir tan cagoncete al partido. Igual el aficionado del Atlético de Madrid hubiera agradecido no sufrir tanto", dijo el periodista en ElDesmarque Madrugada.

El planteamiento de Simeone que no convence a Siro López

Para Siro, el planteamiento de Simeone ha sido 'cobarde' y sólo ha visto al Atlético 'levantar la cabeza' a partir del gol del Barcelona. "Ha mejorado del minuto 30 al 45", resumía el periodista sobre lo visto en la vuelta de semifinales.

"Hay dos formas de perder, como pierde el Barça en el Metropolitano, van arriba y oye le cogen la espalda y le meten cuatro. O también perder como el Atlético hoy, reculándote atrás y a ver si suena la flauta", señaló de manera crítica. "Desde luego prefiero pasar", aseguró Siro.

Unas palabras que no convencieron del todo a Ricardo Reyes. "Si el Atlético gana la Copa del Rey dentro de unos años nadie se va a acordar de la manera de perder", dijo el presentador. Incluso Irene Junquera le recordó a Siro López otros momentos similares con el Real Madrid.

"Esto lo hemos vivido nosotros con el Real Madrid y yo fui coherente y yo lo defendí", le dijo la periodista. "Yo también he criticado cuando el Madrid ha pasado aculado atrás, pues me alegro de que hayan pasado, pero... a mi no me ha gustado el planteamiento, me ha parecido cobarde", respondió Siro. "Los defensores dicen que ha sacado a cuatro tíos ofensivos, pero da igual, que los saques ofensivos si luego te pones a defender de centro de campo para atrás", zanjó sobre lo visto.