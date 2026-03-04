Diego Páez de Roque Madrid, 04 MAR 2026 - 08:58h.

Marcos Llorente atendió a los medios de comunicación tras el pase a la final

El Atlético de Madrid logró el tan ansiado pase a la final de la Copa del Rey tras sobrevivir en el Camp Nou. Los de Simeone llegaron a la ciudad condal con una ventaja de 4-0 que estuvo y, un gran Barcelona, estuvo cerca de darle la vuelta terminando el encuentro con una victoria culé por 3-0.

Uno de los protagonistas del aguante rojiblanco fue Marcos Llorente. Una vez más, el '14' colchonero ocupó diferentes demarcaciones a lo largo de los más de 90 minutos del encuentro, comenzando como lateral para terminar como un mediocentro más.

Tras el encuentro, Marcos Llorente fue uno de los encargados de atender a los medios de comunicación. "Hemos sufrido mucho al final, ellos se han volcado, sólo tenían un gol para empatar. Un grandísimo equipo que es, con su gente, hemos sufrido mucho, pero hemos sacado el resultado y hemos pasado a la final".

Marcos Llorente explica el mensaje de su retirada

Hace unos días, el centrocampista colchonero publicó un mensaje en redes sociales donde dejaba entrever una posible retirada a corto plazo. Tras el choque copero, fue preguntado por esta posibilidad.

“Uno se va haciendo mayor y yo estoy seguro que no seré uno de los que les retire el físico. Antes, todo lo que engloba el fútbol dejará de compensarme", mencionó el futbolista madrileño ante los medios de comunicación.

Marcos Llorente señaló que “Uno se va haciendo mayor y yo estoy seguro que no seré uno de los que les retire el físico. Antes, todo lo que engloba el fútbol dejará de compensarme "cada uno tiene sus cosas, sus niveles económicos que necesita para ser feliz, sus niveles de conseguir objetivos profesionales", pero que a él, "seguramente, más pronto que tarde me llegará eso, antes de que el físico me retire".

Además del pase a la final de la Copa del Rey, uno de los temas más comentados en los últimos días en el Atlético de Madrid es el futuro de Griezmann, quien ayer fue uno de los mejores en el Camp Nou.

"No tenemos ni idea de si jugará la final", comentó Marcos Llorente en zona mixta. "Es una decisión super personal. No sé qué va a pasar. Tampoco le preguntamos. Él decidirá lo que es mejor para él y nosotros le apoyaremos. Es un gran amigo y gran compañero que siempre viene bien tenerle en el equipo, pero somos personas y tenemos una serie de objetivos que hay que respetarlos", concluyó.