Ibai Gómez comparte la medida más extraña de Marcelo Bielsa en el Athletic: "Los que tienen familia"

Los Iruretagoiena tienen hoy una difícil papeleta pero una doble posibilidad de alegría

BilbaoMuchas ilusiones, muchas esperanzas e incluso muchos sentimientos a flor de piel esta noche en el estadio de Anoeta para la vuelta de las semifinales de la Copa del rey que van a disputar la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo y el Athletic Club de Bilbao de Ernesto Valverde.

Los txuri urdiness llegan a la cita ante su afición con un gol de ventaja, obra de Beñat Turrientes en San Mamés, pero los rojiblancos quieren aferrarse a su carácter copero, tienen ya 25 títulos, y viaja con ellos la flor que dicen acompaña al técnico de Viandar de la Vera en su larga trayectoria y, claro, ese carácter e imprevisible del fútbol como el que demostraron con la victoria en Bérgamo, ante la Atalanta BC en la Champions, o en Mestalla en la Copa.

Un partido que llega y toca especialmente el corazón de la familia Izeta

Los Iruretagoiena de Aia tienen un futbolista en la plantilla del Athletic, el delantero Urko Izeta, que aunque no suele contar con demasiados minutos, defiende con garra y entrega los colores rojiblancos. Eso hace que en su familia haya lógicas dudas.

Por ejemplo, su hermano Joxe, que se define como también futbolero en una familia donde ha predominado el Herri Kirolak, tenga que devanarse los sesos, aunque él lo tiene bastante claro: quiere que la Real llegue a la final de la Cartuja ante el Atlético de Madrid... pero si cae y llega su hermano Urko también va a salir ganando.

Él ha peleado cada paso. Sin atajos. Sin favores. Todo lo que ha conseguido lo ha trabajado él solo. Y ahora juega en el Athletic. Mi propia sangre en el eterno rival. Y no hay reproche. Solo orgullo. Athletic Club

Así lo ha proclamado en las redes sociales con un escrito lleno de sentimiento en el que, de todas formas, no ofrecía lugar a dudas que él siempre ha sido y seguirá siendo de la Real Sociedad, y tira por su equipo del alma.