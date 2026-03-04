Asís Martín 04 MAR 2026 - 19:47h.

Gran ambiente de derbi en Donostia, sin necesidad de provocaciones al vecino, peleas ni salidas de tono

Txuri urdines y leones sueñan con estar en la final del 18 de abril en La Cartuja ante el Atlético de Madrid

Compartir







A uno de ellos ya les espera el Atlético de Madrid... Con la hoja oficial de partido ya repartida por la atiborrada tribuna de prensa txuri urdin, es el momento de repasar en ElDesmarque cuáles son los 22 protagonistas elegidos por ambos técnicos para el derbi vasco a disputar, a partir de las 21.00 horas, en el estadio de Anoeta entre la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo y el Athletic Club de Ernesto Valverde.

Noche épica, con motivo del partido de vuelta de las semifinales y con el premio del pase a la final de la Copa del rey de esta edición de 2026 como gran generador de ilusiones en cada escuadra y sus aficiones siempre con ganas de viajar y apoyar a su equipo. Va a dirigir la contienda César Soto Grado con Figuera Vázquez en el VAR.

Los donostiarras vencieron por (0-1) en la ida en San Mamés, jugada el 11 de febrero, luego cuentan con el factor campo, el apoyo masivo de la grada y ese tanto de ventaja que el centrocampista Beñat Turrientes anotaba en el marco del guardameta Alex Padilla.

PUEDE INTERESARTE Marcos Llorente no verá la semifinal entre Real Sociedad y Athletic por sus rutinas de salud

Este es el once que alinea Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad para la vuelta de la semifinal de Copa...

El entrenador de New Jersey no puede contar esta noche con el japonés Take Kubo aunque finalmente sí con el delantero Orri Oskarsson, eso aparte de que no están Álvaro Odriozola ni el canterano Rúperez.

Y este es el once titular de Ernesto Valverde con el Athletic Club para este miércoles en la vuelta en Anoeta con Dani Vivian de lateral derecho...

El técnico rojiblanco, contaba hoy con las bajas de Nico Williams, Beñat Prados, Maroan Sannadi y el central Unai Egiluz; por supuesto aparte de la ausencia por sanción hasta el día 2 de abril del central Yeray. En la lista de viajeros sí entraba Iñigo Ruiz de Galarreta aunque hubo que hacer dos descartes al final.