Ángel Cotán 04 MAR 2026 - 20:57h.

El futbolista del Atlético de Madrid avanza un 2026 "épico"

Marcos Llorente no verá la semifinal entre Real Sociedad y Athletic por sus rutinas de salud

MadridMarcos Llorente no deja a nadie indiferente. El jugador del Atlético de Madrid acostumbra a hablar muy claro, algo a lo que los futbolistas profesionales no nos tienen acostumbrados. En esta ocasión, el centrocampista reconvertido a lateral no se pronunció sobre temas deportivos, pese a estar de celebración tras conseguir el billete a la final copera. El madrileño se defiende de un ataque con una reflexión de vida... y una contundente promesa.

A través de sus perfiles oficiales, Marcos Llorentes ha compartido un escrito muy profundo en el que denuncia un ataque a su forma de pensar, así como a sus hábitos de salud. El futbolista del Atlético de Madrid, a un altísimo nivel esta temporada, promete un 2026 "épico".

Marcos Llorente se defiende de un ataque a sus hábitos de salud

El jugador comienza su reflexión exponiendo un comentario de un periodista: "Ayer me encontré con un mensaje de un “profesional” sobre mí en un famoso periódico de nuestro país y me hizo reflexionar sobre las críticas: Hay un tipo de persona que cuando ve a alguien pensar por sí mismo, se activa desde el miedo. Los insultos no vienen de la inteligencia, vienen del miedo".

Llorente tiene clara la explicación a esos comentarios que ponen en duda su forma de entender la vida: "Cuando alguien no puede debatir ideas ataca a la persona. Cuando no entiende la salud, la reduce a dogmas y cuando no ha hecho el trabajo interno, grita “peligro” para sentirse seguro. Por eso insultan y por eso necesitan llamar “analfabeto”, “peligro” o “negacionista” a quien no se arrodilla ante el dogma. Los ataques personales no son argumentos. Son confesiones de inseguridad, de dependencia intelectual y de una profunda desconexión con la realidad y con la naturaleza".

El futbolista colchonero insistió en su análisis: "Un humano fuerte y una mente libre no discute con quien ladra desde la ignorancia. Observa, sonríe y sigue caminando. Porque cuando tienes las cosas claras, la opinión ajena entra por un oído y sale por el otro".

Por esta razón, el jugador madrileño prometió seguir avanzando en sus métodos: "No necesito convencer a nadie. Tampoco necesito permiso ni aprobación. Sigo estudiando, sigo experimentando, sigo viviendo en coherencia con lo que mi cuerpo, la biología y la naturaleza me enseñan cada día. Y eso, a algunos, les duele. Solo puedo decir una cosa, esto acaba de empezar. Se vienen cosas. 2026 será épico. La verdad no necesita gritar".