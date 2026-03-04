Asís Martín 04 MAR 2026 - 22:59h.

Gran ambiente de derbi en Donostia, sin necesidad de provocaciones al vecino, peleas ni salidas de tono

El partido de Anoeta supuso el billete para la final del 18 de abril en la Cartuja de Sevilla a los de Matarazzo

Compartir







¡Qué recibimientos y vaya tifo! Existían todos los ingredientes para cocinar un guiso tremendo, en la mejor tradición culinaria de Euskadi, este miércoles con el partido de vuelta de las semifinales de Copa en el que la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo ha sometido al Athletic Club de Ernesto Valverde en el abarrotado estadio de Anoeta. Un choque al que los donostiarras ya llegaron con la ventaja de haber vencido en San Mamés, en la ida del 11 de febrero, por (0-1), con un gol de Beñat Turrientes.

Ahora los contendientes llegaban más igualados de plantillas (5 cambios llevaba hoy el Txingurri de salida) y dinámicas a un partido de rivalidad regional picante y con un enorme premio por delante, que ha dirigido el colegiado César Soto Grado y que ha terminado con un marcador de (1-0) con un gol de un penalti polémico de Mikel Oyarzabal.

Por tanto, los donostiarras se han ganado ser quienes estarán el 18 de abril en esa gran final de la Copa en La Cartuja de Sevilla, ante los colchoneros del Atlético de Madrid, que apearon el martes al FC Barcelona.

Ha sido la tercera semifinal de Copa de la historia entre los dos grandes clubes del fútbol vasco

El Athletic Club ha sido inferior a la Real Sociedad en esta semifinal de Copa

Cómo rugía Anoeta para el arranque de este derbi que había que saber gobernar, ya que la Real partía en ventaja. El Athletic, sin nada que perder, salió a por todas, robando muy alto y con varios remates; iba a muerte a empatar la eliminatoria ante el impasse local. Pero fue como una gaseosa: poco a poco soltó los nervios la Real y buscó también a Alex Padilla, sobre todo a balón parado.

La posesión pronto pasó a ser totalmente donostiarra (70%) ya que a los de Valverde (inertes en su medio campo) no les duraba nada la pelota y se tenían que centrar en perseguir sombras. Bien armados atrás pero, romos ante un rival con mucho más fútbol (Gorrotxa, Oyarzabal), no fue capaz casi de pasar de medio campo durante muchos minutos, salvo en algún chispazo de Berenguer o un estirón de Iñaki Williams.

Los donostiarras -aún sin alardes- han acabado mejor el primer tiempo, dando sensación siempre de control del tiempo y del ritmo y al menos asustando en sus acercamientos vía Guedes, pese a algún intento rojiblanco en jugadas de estrategia que nunca terminaron de florecer.

La segunda mitad empezó sin cambios y con la escuadra de Matarazzo gobernando con calma un partido ahora muy trabado. El 0-1 de Bilbao le favorecía, claro, así que Valverde ha tenido que meter al renqueante del hombro Ruiz de Galarreta porque su sala de máquinas era un drama mientras que Rino tiraba de artillería con Pablo Marín y Yángel Herrera, quien pegó pronto un buen cabezazo en un córner.

El tiempo iba a favor de obra y sólo el 0-0 (siempre frágil) mantenía la tensión porque al enmascarado Marrero el Athletic ni le probaba. O no chutaba o iban fuera (Berenguer). Llegaba el tramo final, con muchos cambios, entre otros el regreso de Orri Oskarsson después de su lesión (que hasta dio un poste), mientras el VAR de Figueroa le llamó a Soto para revisar una jugada de Laporte y Galarreta con Yángel Herrera que acabó en penalti en el 84'.

Lo lanzaba muy bien Mikel Oyarzabal y ahí se acabó la semifinal. 0-1 en la ida y 1-0 en la vuelta con un penalti que fue muy protestado por parte vizcaína. La Real, que vio a Marrero sacar una buena ocasión de Mikel Vesga, jugará de nuevo una final de Copa. ¿Cantarán también "Bilbaíno el que no bote" como hoy en el tiempo de prolongación?