Alineaciones confirmadas de Real Sociedad y Athletic Club en la vuelta de la semifinal de Copa: Dani Vivian, lateral

GipuzkoaEn un encuentro competido pero aparentemente tranquilo, el VAR apareció de una manera bastante inusual. Tras un largo parón por cambios en ambos equipos, dos de Ernesto Valverde y uno de Pellegrino Matarazzo, Soto Grado apostó por no reanudar el juego ante la sorpresa de todos los presentes. El trencilla principal acudía la monitor de campo en Anoeta y comenzaba la polémica.

Yangel Herrera, que tan solo llevaba unos minutos sobre el terreno de juego, trató de rematar de cabeza a la salida de un córner pero cayó al suelo. En el inicio de la carrera, Iñigo Ruiz de Galarreta agarró al centrocampista txuri urdin hasta acabar topando con otro zaguero de los leones. La jugada, pese a las tímidas reclamaciones locales, parecía no pasar a mayores. Se produjeron los cambios y fue entonces cuando desde la Sala VOR comenzaron a analizar la posible pena máxima.

El polémico penalti de Iñigo Ruiz de Galarreta en Anoeta

Soto Grado no dudó y castigó con un lanzamiento desde los once metros la acción. Antes, amonestó a un miembro del cuerpo técnico de la Real Sociedad, y después... Mikel Oyarzabal mandó a la red el penalti para sellar el pase a la gran final. Eso sí, la decisión generó muchas dudas, no solo en los aficionados rojiblancos, sino también en los profesionales.

Iñaki Williams, a pie de campo, respondió a la polémica en Movistar Plus: "No sé qué ha pitado realmente. Creo que ha sido un agarrón a Yangel Herrera, creo que los hay en todos los partidos y él mismo me ha dicho que es así y que hay que cortarlos. O se pitan todos...".

Por su parte, durante la retransmisión en directo, los comentaristas de Movistar Plus no aprobaron esta decisión del colegiado: "El penalti, poner el listón ahí.. es muy complicado. Las imágenes adulteran la verdadera oposición de las marcas".