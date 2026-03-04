Bengalas, fuegos artificiales y los jugadores entrando a pie en Anoeta y aplaudiendo a la hinchada

Gran ambiente de derbi en Donostia, sin necesidad de provocaciones al vecino, peleas ni salidas de tono

Ambiente de gala en San Sebastián. La afición de la Real Sociedad ha recibido a lo grande al autobús de sus jugadores en la previa del partido ante el Athletic Club, en el que defenderán el 0-1 a favor de la ida en busca de una nueva final de Copa del Rey. Uno de esos recibimientos que marcan a los jugadores, que entraron al recinto andando, en medio de un pasillo de seguridad y aplaudiendo a la propia hinchada.

Miles de aficionados del cuadro donostiarra se han congregado en los alrededores de Anoeta para dar colorido y calor a los futbolistas en su llegada al estadio. Bengalas, cánticos, bufandas al aire e incluso fuegos artificiales, signo inequívoco de que se avecina una noche grande en Donosti. Algunos, incluso subidos en farolas y coches para acercarse aún más a los futbolistas.

Los jugadores, de hecho, acabaron bajándose del bus poco antes de llegar a Anoeta. Completaron los últimos metros a pie, en medio de fuertes medidas de seguridad y casi sin poder verles las caras debido al humo de las bengalas, recibidos casi como héroes antes de una noche que puede ser histórica.