Será la segunda final en la historia entre el Atleti y la Real tras la que se disputó en 1987

Griezmann, decisión tomada tras el partido en Barcelona: "La mejor despedida"

Compartir







La final de la Copa del Rey 2026 ya está definida. El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se medirán en La Cartuja después de dejar en el camino al FC Barcelona y al Athletic Club, respectivamente. La escuadra colchonera buscará su undécimo título copero 13 años después del último, mientras que los donostiarras lucharán por su cuarto trofeo seis años después.

Los dos clubes ya se enfrentaron en una final copera en 1987, en un duelo que se disputó en La Romareda, acabó en tablas (2-2) y se decidió desde la tanda de penaltis, con 4-2 a favor de los donostiarras.

Dónde y cuándo es la final de Copa del Rey

La final de la Copa del Rey se disputará el próximo sábado 18 de abril a las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Será el octavo año consecutivo en el que la final por el título copero se dispute en el coliseo de la capital andaluza, que hace poco más de un año sufrió una gran remodelación interior para eliminar las pistas de atletismo y elevar su capacidad.

En un principio, la final de Copa estaba asignada al sábado 25 de abril, una semana más tarde, pero el hecho de coincidir con la Feria de Sevilla y el GP de Motociclismo en Jerez provocó que la RFEF y LaLiga intercambiaran la fecha con la jornada liguera anterior. Aún así, se jugará el fin de semana previo a la semana de Feria, lo que supondrá ciertos problemas sobre todo de cara a las aficiones para encontrar alojamientos.

PUEDE INTERESARTE Vídeo: Locura total en el recibimiento a la Real Sociedad antes de medirse al Athletic

Reparto de entradas en La Cartuja para la final de Copa

Tras la última remodelación, La Cartuja tiene una capacidad cercana a los 70.000 espectadores. Pese a que la cifra nunca se ha llegado a confirmar, el Real Betis, que juega en este recinto mientras remodela el Benito Villamarín, admitió el pasado verano que tenía 68.887 abonos disponibles para su afición. Hasta la fecha, su récord de asistencia en el estadio está en 67.447 espectadores, los que se dieron cita precisamente el pasado fin de semana en el derbi ante el Sevilla.

De momento, la RFEF no ha detallado cómo se efectuará el reparto de entradas, pero sí que hay referencias de la final disputada en el mismo recinto en 2025, con una capacidad similar. Hace un año, la RFEF repartió 26.031 entradas a Real Madrid y otras 26.031 entradas al Barcelona, lo que supone cerca del 80% total de capacidad del recinto. La Federación se quedó el 20% restante para sus compromisos.

En cuanto al reparto de entradas, será cosa de cada club. El Atlético ya ha abierto la solicitud de entradas y ha anunciado que las repartirá en función de la antigüedad de cada socio. La Real Sociedad, a falta de confirmación oficial, podría seguir un proceso similar. Probablemente, los dos clubes, con una gran masa social, tendrán muchísimas más peticiones que entradas disponibles.

Y respecto a los precios, el año pasado estuvieron entre los 72 y los 270 euros. En este caso, habrá que esperar a ver si la RFEF mantiene cifras similares al pasado curso o decide modificarlas.