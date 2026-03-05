Pablo Sánchez 05 MAR 2026 - 06:40h.

Iñaki Williams y el Athletic muy sorprendidos con el penalti de Anoeta: "Hostia, o se pitan todos o qué"

El colegiado no dudó tras ver las repeticiones

Compartir







La Real Sociedad convirtió Anoeta en una fiesta con el pitido del árbitro. El equipo txuri urdin venció 1-0 al Athletic y certificó su presencia en la final de La Cartuja en Sevilla. El duelo de vuelta estuvo disputadísimo hasta que en la recta final, un penalti que dejó que hablar dvejó sellada la eliminatoria sumado al resultado de la ida. La acción dejó dudas y protestas en el seno rojiblanco tras una jugada que tuvo que ser comprobada una vez más desde el VAR.

Todo sucedió en el minuto 81 de partido, con empate a cero en el marcador y en un saque de esquina a favor de la Real Sociedad. Yangel Herrera se disponía a rematar y no llegó a contactar con el esférico a la misma vez que caía al suelo. Fue ahí cuando el VAR intervino para advertir al colegiado de un agarrón.

En la repetición se aprecia como Ruiz de Galarreta forcejea con Yangel en el salto y le agarra de la camiseta, sin dictaminar aún la fuerza de ese agarrón. Soto Grado acudió a la pantalla para ver la acción y, tras varias repeticiones, no dudó en señalar la pena máxima tras esta intervención con la sala VOR. "Lo que quiero ver es si ese agarrón impide que ese jugador vaya a rematar. Quiero ver si le suelta al final cuando salta o le tiene sujeto. Ese jugador va a rematar, voy a pitar penalti", comentaba el árbitro.

Una decisión fulminante

Oyarzabal se dispuso a lanzar el penalti y no falló para abrir brecha en la eliminatoria. De ahí al final, con dos goles por debajo en la eliminatoria, el equipo de Ernesto Valverde lo intentó con más corazón que cabeza en un par de llegadas, pero el resultado ya no se movería. La Real Sociedad jugará la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.