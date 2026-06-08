Comunicado oficial del club en el que explica los detalles y las cifras del contrato

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CA Osasuna contrató un seguro de descenso. La noticia ha saltado este lunes por la mañana y ha corrido como la pólvora, pues se trata de una práctica poco conocida para el aficionado de a pie tras un final de curso en el que el equipo navarro casi pierde la categoría. Ante las informaciones, el propio club, que pertenece a sus socios, ha emitido un comunicado oficial para explicar y detallar en qué consiste esta cobertura, "vinculada al riesgo de descenso deportivo".

Según explica, se trata de una cobertura ante "las consecuencias económicas derivadas de un eventual descenso de categoría", asegurando que se trata de algo habitual en el mundo del deporte y concretamente del fútbol. Además, dan las cifras de la operación: ha costado 1,2 millones "para garantizar una compensación de 6 millones de euros en caso de descenso".

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Howden ha sido la compañía con la que han firmado la cobertura, una empresa que aseguran que también trabaja de forma habitual con otros clubes del campeonato. Además, el club adjunta dos documentos oficiales, uno de la propia compañía aseguradora y otro de LaLiga.

Así pues, dejan claro que el organismo presidido por Javier Tebas "tenía conocimiento de la contratación de dicha cobertura" y fue consultada antes de llevar a cabo la firma. "La contratación de esta cobertura fue igualmente puesta en conocimiento del presidente de la Comisión de Control del club y formará parte del informe que dicha comisión tiene previsto emitir en los próximos días sobre este y otros asuntos de actualidad. Además, también fueron informados los auditores de la entidad", añaden.

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"La participación de Osasuna en esta operación se limitó única y exclusivamente a la contratación con Howden de una cobertura destinada a mitigar parcialmente el impacto económico que hubiera supuesto un eventual descenso de categoría. Por lo tanto, el club se reserva cuantas acciones le asistan en defensa de sus intereses y de su reputación", finaliza el comunicado, antes de adjuntar el certificado de Howden sobre la operación y el certificado de LaLiga.