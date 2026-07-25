David Torres 25 JUL 2026 - 10:37h.

Tercer fichaje rojiblanco

Qué pasa con el fichaje de Kang In Lee y cuál será su dorsal en el Atlético de Madrid

Compartir







MadridEl Atlético de Madrid culminó este sábado el fichaje del extremo internacional surcoreano Kang in Lee, que reforzará el ataque del conjunto rojiblanco para las próximas cinco temporadas, después de lograr su traspaso desde el París-Saint Germain, en el que ha jugado desde 2023. Tal y como ha venido informando ElDesmarque, el fichaje estaba cerrado desde hace días y únicamente faltaba el comunicado oficial. A partir de ahí, se le podrá ver por primera vez a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Firma hasta el 30 de junio de 2031.

Kang-in Lee va a vestir la elástica colchonera durante las próximas cinco temporadas por un montante que puede llegar a los 40 millones de euros. La operación es de unos 35 millones de euros fijos con unas variables que pueden aumentar hasta los cinco millones, aunque por ahora no hay detalles de cuáles son los objetivos fijados por ambos clubes.

PUEDE INTERESARTE El efecto Kang-In Lee en el PSG que el Atlético de Madrid quiere replicar

Así es Kang In Lee

Talentoso centrocampista zurdo de 25 años, puede desarrollar su juego desde la posición de mediapunta o partiendo desde cualquiera de las dos bandas y destaca por su visión de juego, su exquisito manejo de balón y su capacidad para el pase y el golpeo.

PUEDE INTERESARTE Ryonosuke Sato, ante la alargada sombra de Kang In Lee en el Valencia CF

Nacido el 19 de febrero de 2001 en Incheon (Corea del Sur), Kang In Lee ingresó en las categorías inferiores del Valencia CF con apenas 10 años de edad y, tras su etapa formativa en la cantera 'che', debutó con el primer equipo el 30 de octubre de 2018 en un partido de Copa del Rey, en una edición en la que acabaría siendo campeón, participando en seis partidos coperos en el camino hacia el título. El extremo jugó un total de 62 partidos con el Valencia antes de poner rumbo al Real Mallorca en agosto de 2021. En el conjunto insular fue pieza clave en los esquemas de los ex rojiblancos Luis García Plaza y Javier Aguirre, disputando 73 encuentros en dos temporadas como bermellón hasta su fichaje por el PSG en verano de 2023.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid espera anunciar a Kang-in Lee esta semana y que empiece a entrenar no más tarde del lunes

Tercer fichaje rojiblanco

El futbolista, de 25 años, es el tercer fichaje del club madrileño para el nuevo curso, junto al lateral izquierdo e internacional español Alejandro Grimaldo, procedente del Bayer Leverkusen, y al medio centro de la selección danesa Morten Hjulmand, que viene desde el Sporting de Portugal, también traspasado. El primero ha firmado hasta 2030. El segundo, hasta 2031.

A la vez, mientras negocia la posible permanencia del argentino Nico González, una vez finalizado su año de cesión desde el Juventus y no haya ejecutado la opción de compra de 32 millones de euros (el club rojiblanco quiere rebajarla ostensiblemente), hay dos bajas respecto a la pasada campaña: el delantero y máximo goleador de la historia del club, Antoine Griezmann, fichado por el Orlando City, y el defensa central Clement Lenglet, al Benfica.