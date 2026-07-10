Ryonosuke Sato, ante la alargada sombra de Kang In Lee en el Valencia CF

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ValenciaEl centrocampista Ryunosuke Sato se ha convertido en el primer futbolista japonés en la historia del Valencia y en el segundo jugador asiático que vestirá la camiseta del primer equipo masculino. Con su fichaje por el Valencia hasta 2031, Sato, formado en las categorías inferiores del Tokyo, da el salto al fútbol europeo con 19 años y siendo considerado una de las promesas con mayor proyección del fútbol nipón.

El relevo de Kang In Lee

Sato será el segundo jugador asiático en la historia del club, después del surcoreano Kang In Lee, formado en la Academia del Valencia y que debutó con el primer equipo en la temporada 2018-19. Con él, además, comparte su precocidad internacional, jugar siempre con futbolistas mayores que él así como contratos publicitarios asociados a su imagen. La sombra alargada de Kang In está ahí.

Como el coreano, Ryunosuke es internacional con Japón desde la categoría sub-16. Pasó por la sub-17, sub-19, sub-20 y sub-23 hasta llegar a debutar con la Absoluta el 10 de junio de 2025. Es el futbolista más joven de la historia de Japón en participar en un partido de clasificación para el Mundial.

Con Japón atesora dos Copas asiáticas (una con la sub-17 y otra con la sub-23) y un campeonato de fútbol de Asia Oriental (con la Absoluta).

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Las ramificaciones japonesas en el club no empiezan con Sato

En cambio, en el primer equipo femenino ya hubo dos futbolistas japonesas: Mitsue Iwakura, que llegó en la 2013-14, y Maya Yamamoto, fichada en la 2016-17. En la actualidad cuenta en sus filas con Jana Xin, guardameta nacida en China que, aunque es de origen asiático, cuenta con nacionalidad española y ha sido internacional con las categorías inferiores con la selección.

También hubo dos futbolistas japoneses en el Valencia Mestalla: Hiroshi Ibusuki y Wadi Ibrahim Suzuki.

El regreso de Kang In a Mestalla

Además, el Valencia contó en sus filas con los rusos Oleg Salenko, Valeriy Karpin y Denis Cheryshev y el georgiano Giorgi Mamardashvili, dos países en la frontera entre Europa y Asia, pero del otro lado del mundo sólo está Kang In, que salió por la puerta de atrás, regalado por Peter Lim y Murthy, y que ahora volverá a LALIGA repatriado por el Atlético. Tras dejar 22 millones al Mallorca y 40 al PSG, el Valencia CF cobrará solo la pedrea por los derechos de formación.