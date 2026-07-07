David Torres Valencia, 07 JUL 2026 - 14:01h.

El Valencia CF cobrará por el mecanismo de solidaridad de la FIFA y el Mallorca también

Las cifras exactas del fichaje de Kang-in Lee por el Atlético de Madrid

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La operación de Kang In Lee fue ruinosa para el Valencia CF que dejó ir gratis al surcoreano para fichar a Marcos André (que fue un fracaso rotundo). El jugador se marchó sin coste alguno al Mallorca y después fue vendido al PSG por 22 millones de euros. Ahora el Atlético está apretando para cerrar su traspaso y ya hay cifras aproximadas del acuerdo, sonrojando una vez más a los de Mestalla y recordando a la hinchada cómo el club ha dejado de ingresar millones de euros por él.

Mateu Alemany, cabeza visible del club rojiblanco, conoce bien a Kang In y de lo que es capaz, porque lo tuvo en Valencia y ahora vuelve a apostar por él. Su marcha del Valencia es pasado, doloroso para el valencianismo, pero pasado a fin de cuentas y el presente del club valencianista pasa por estar atento a la operación y las condiciones de la misma porque, a pesar de su pésima gestión, le caerá una pedrea por el fichaje de Kang In Lee por el Atlético si acaba cerrándose.

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¿Por qué y cuánto cobran el Valencia CF y el Mallorca por Kang In Lee?

Y es que, Valencia CF cobrará por el mecanismo de solidaridad que establece la FIFA: El traspaso del futbolista surcoreano ha sido tasado entre 35 y 40 millones de euros, de los cuales el Valencia CF se embolsará un pequeño porcentaje. El mecanismo de solidaridad o derechos de formación, básicamente, consiste en la distribución del 5% del precio de cada traspaso (no vale libre) a repartirse entre todos los clubes que formaron al futbolista entre sus 12 y sus 23 años. En el caso de los de Mestalla, Kang In Lee estuvo entre los 12 y los 20; lo que corresponde al 3.5% del traspaso más los bonus. El resto le corresponde al Mallorca, que es un 1.5% del traspaso.

El cálculo, sólo del montante fijo, es de 400.000 euros para el Mallorca y 1.4 millones de euros para el Valencia CF, sin duda un empujón para el Fair Play FInanciero y la economía de la entidad. Gracias a este mecanismo FIFA, el Valencia CF ha cobrado de muchos futbolistas jóvenes (Soler, Toni Martínez, Cancelo...) que han sido traspasados posteriormente. Con todo, en el caso de Kang In Lee es una cantidad irrisoria para lo que pudo haber sido. No en vano, a día de hoy sigue recordándose como una de las operaciones más ruinosas en la historia del Valencia CF. Entre Peter Lim, Anil Murthy y Pepe Bordalás, en menor medida, dejaron que la estrella asiática se fuera sin pena ni gloria.