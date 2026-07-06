David Torres 06 JUL 2026 - 16:17h.

El jugador ya es uno más tras ser presentado en un vídeo especial

El Valencia CF arranca la pretemporada con Guido: Los 25 jugadores que tendrá Carlos Corberán sobre el césped

Compartir







ValenciaEl Valencia CF hizo oficial el fichaje de Guido Rodríguez el pasado viernes. El argentino se ha incorporado hoy a la pretemporada y empieza su nuevo contrato con el conjunto de Mestalla. Porque Guido es un fichaje y el Valencia CF saca pecho por ello. Por eso, además del anuncio oficial, con el argentino ya en la ciudad ha aprovechado para informar de su vuelta al club con un vídeo emotivo desde uno de los barrios de la ciudad como hizo con De Haas. El futbolista, entretanto, ha asegurado este lunes que está "muy contento" y "feliz por estar aquí de nuevo", antes de pasar las pruebas médicas en el IMED y al salir de Paterna.

Guido, la piedra angular

El centrocampista argentino Guido Rodríguez aseguró que está “muy contento de estar en el Valencia de nuevo” tras su llegada a la ciudad este lunes, donde pasó a primera hora por la Ciudad Deportiva de Paterna y después acudió al centro hospitalario para someterse a las analíticas, pruebas médicas y tests de esfuerzo.

“Tengo ganas de sumarme ya a entrenar con todos”, aseguró el campeón del mundo con Argentina en 2022 y bicampeón de la Copa América.

“Tengo ganas de sumarme ya a entrenar con todos”, aseguró el campeón del mundo con Argentina en 2022 y bicampeón de la Copa América.

Tras disputar como valencianista la segunda mitad de la pasada temporada, el centrocampista argentino (12/04/1994) firma un nuevo contrato que lo vinculará al club por las próximas dos temporadas, hasta 2028, más otra temporada opcional. Tocaba celebrarlo porque su llegada fue trascendental para la salvación del Valencia CF. En los 17 partidos que disputó a las órdenes de Carlos Corberán, marcó 4 goles y se consolidó como una pieza fundamental, aportando personalidad, equilibrio y consistencia, cualidades que contribuyeron tanto en fase defensiva como ofensiva para mejorar los resultados en la segunda parte de la temporada.

¿Por qué en Ruzafa?

Si Justin De Haas fue presentado en El Cabanyal, a Guido le ha tocado Ruzafa

El Valencia CF comienza una nueva temporada manteniendo el lema Terra de Valentia. Un pensamiento que pone en valor el origen, la cultura y el carácter de una tierra que ha dado forma a la historia del club desde su fundación. Diferentes departamentos del club definieron que el posicionamiento narrativo que es Terra de Valentia, que está presente en las camisetas y en todos los soportes de la entidad.

¿Qué es la Terra de Valentia? Es el arraigo a la cultura valenciana, sentimiento de pertenencia, una forma de ensalzar nuestra identidad (la Terra) y lo que queremos demostrar al mundo (la Valentia). Por tanto, no es solo un lema, es la esencia de quienes, frente a la adversidad, se levantan con más fuerza y que define a la perfección a la sociedad valenciana. Y ahí, entre todos los barrios de Valencia, destaca Ruzafa, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, uno de los más emblemáticos y dinámicos de Valencia, conocido por su mezcla de tradición e innovación. Antiguamente un municipio independiente y de carácter agrícola, con el tiempo se integró en la ciudad y se transformó en un referente cultural, gastronómico y artístico. Hoy destaca por sus edificios modernistas, sus mercados, su intensa vida social y su amplia oferta de galerías, comercios, bares y restaurantes. Para Valencia, Ruzafa simboliza la capacidad de la ciudad para reinventarse sin perder su identidad, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos, artistas, emprendedores y visitantes, y en un motor de creatividad, diversidad y actividad económica.